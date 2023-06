EU supera 2-0 a Canadá y conquista bicampeonato de la Liga de Naciones de la Concacaf

LAS VEGAS (AP).— Folarin Balogun y Chris Richards anotaron sus primeros goles internacionales, ambos con asistencias de Gio Reyna y los Estados Unidos venció por 2-0 a Canadá el domingo para que los estadounidenses consiguieran su segundo título de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Richards abrió el marcador a los 12 minutos tras un tiro de esquina y Balogun, quien debutó en la victoria el jueves por 3-0 ante México tras elegir representar a Estados Unidos en lugar de Inglaterra, amplió la ventaja a los 34 minutos.

Los estadounidenses fueron liderados por el técnico interino B.J. Callaghan, quien tomó las riendas el 30 de mayo y también dirigirá a la selección en la Copa Oro Concacaf que inicia la próxima semana.

Gregg Berhalter fue recontratado el viernes, cinco meses y medio después de que expiró su contrato, pero volverá a la línea de banda hasta los encuentros de exhibición en septiembre.

Aunque Estados Unidos extendió su racha sin perder en casa ante Canadá a 22 encuentros, que se remonta a 1957, los canadienses siguen sin ganar ningún título desde que se llevaron la Copa Oro en el 2000.

Reyna asistió en ambos goles y salió al medio tiempo debido a una lesión en la pantorrilla. Luca de la Torre lo reemplazó. La falta de enjundia en los entrenamientos para la Copa Mundial y la molesta respuesta de su familia llevó a la controversia que terminó con la salida de Berhalter.

