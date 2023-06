El calor también desata severas tormentas eléctricas y apagones en el sureste de EU

Por Scott Sonner

WASHINGTON (AP).- Los meteorólogos advirtieron a las personas que celebraban el Día de Padre al aire libre que tomaran sus precauciones, en medio de temperaturas que rondan los 40 grados Celsius (104 Fahrenheit) y que provocaron más advertencias de calor en gran parte del sur de Estados Unidos, desencadenaron severas tormentas eléctricas que dejaron sin luz a cientos de miles de personas desde Oklahoma hasta Mississippi, y produjeron ráfagas de viento que elevaron los riesgos de incendios forestales en Arizona y Nuevo México.

Un presunto tornado pasó cerca de Scranton, Arkansas, el domingo en la madrugada, destruyendo gallineros y derribando árboles sobre las casas, informó el Servicio Meteorológico Nacional. No hubo informes inmediatos de lesiones graves.

Los meteorólogos señalaron que las peligrosas temperaturas que podrían imponer nuevos récords continuarían hasta mediados de la semana en Texas y buena parte de la costa del Golfo de México. El bajo Valle del Mississippi podría verse afectado por tormentas con fuertes vientos, granizo y la posibilidad de tornados.

El Gobernador de Luisiana, John Bel Edwards, declaró el estado de emergencia para el norte y el centro del estado después de que fuertes vientos y condiciones meteorológicas adversas provocaran apagones generalizados el sábado. El domingo por la tarde, más de 515 mil personas seguían sin electricidad en Oklahoma, Texas, Luisiana, Arkansas y Mississippi, según el sitio PowerOutage.us.

Catherine Haley recibía el domingo en casa a sus seis nietos, de entre 7 y 13 años, en Shreveport, Luisiana, cuando la tormenta interrumpió el suministro eléctrico en su cuadra y en muchos vecindarios circundantes. Haley, que padece problemas respiratorios, dijo que les puso toallas mojadas alrededor del cuello para que trataran de permanecer frescos, pero cuando el calor se volvió intolerable, la familia ser refugió en un centro de enfriamiento establecido por la ciudad.

Dijo que cinco de sus nietos acababan de llegar de Houston para pasar el verano cuando se presentó la tormenta, la cual causó daños extensos. “Vaya bienvenida que tuvieron”, bromeó.

In case we haven't said it enough, it's going to HOT. Try to spend as little time as possible outdoors, but if you must be outside, take frequent breaks in the AC, drink plenty of water & spend as much time as possible in the shade. These temps are not playing around! #txwx #nmwx pic.twitter.com/cVGcpvctbs

— NWS Midland (@NWSMidland) June 18, 2023