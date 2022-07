Ariana Saavedra inaugura las series originales de Vix+ con La Mujer del Diablo

La historia escrita por el recocido guionista de Leonardo Padrón, mente detrás de Pálpito (2022) o Rubí (2020), será la serie que inaugure los productos originales de la plataforma Vix+, el servicio de streaming de TelevisaUnivision.

Ciudad de México, 18 de julio (SinEmbargo).– La serie La Mujer del Diablo abre paso al catálogo original de la plataforma Vix+, el servicio de streaming de TelevisaUnivision. Un melodrama, escrito por Leonardo Padrón, que promete mantener la tensión capítulo a capítulo a partir de este 21 de julio.

La actriz venezolana radicada en México, Ariana Saavedra es parte del elenco de esta serie que es protagonizada por Carolina Miranda en el papel Natalia Vallejo, una maestra que ve interrumpida su tranquilidad con la presencia de Cristo Beltrán (José Ron), un psicópata que se obsesiona con ella a la par que con la gente del pueblo que habitan aparenta ser un un hombre de bien.

“La serie trata sobre esta mujer que es una maestra que es secuestraba por el ‘diablo’. Entonces, ahí vamos a viendo en la historia una serie sucesos que hacen que ella se convierta en ‘la mujer del diablo’, adelanta la joven actriz que adelanta que el melodrama está lleno de suspenso y todo la oscuridad que rodea a la religión.

Saavedra toma en esta historia el papel de Linda Peña, una joven de 18 años de edad a la que le han secuestrado a su hermana y vive en casa con una madre religiosa y conservadora y un padre que prefiere acoger el silencio.

“Ella vive en este pueblo ficticio que se llama Villa Clara. Es una chava de bajos recursos que realmente se ha esforzado por estudiar y ser la mejor de la clase y ser deportista para eventualmente salir del pueblo y tener un poco más de mundo y conocer más. Lo que no sabemos es que, como todos, guarda un secreto”, cuenta la actriz de 25 años de edad en entrevista con SinEmbargo.

Linda se oculta detrás de largas sudaderas, es introvertida, pero su belleza y inteligencia no pasan no alto.

“Ella se está descubriendo sexualmente porque está viviendo esta vida amorosa y sexual, pero por una parte que no entiende y esta descubriendo. A partir de este arco dramático empiezan a pasar muchas cosas que hace que sí o sí tenga que madurar, como nos pasa en la vida real, que de pronto hay cosas que nos ‘shockean’ y te cambian”.

PASOS FIRMES

Linda Peña para Ariana Saavedra significa el papel de más peso hasta ahora en su carrera que apenas inicia. El compartir escena con actores como Adriana Louvier, Mónica Dionne, Alejandro Calva o Ianis Guerrero en este proyecto la motivó a prepararse con fuerza para su personaje.

“Creo que Linda para mí fue un gran reto porque ella tiene mucha esencia masculina y eso fue lo que a mí me costó más al comienzo, cómo ser con esta esencia masculina sin ser cliché, cómo me puedo ir a un lado que sea interesante pero que no sea el típico de todas las series”, se cuestionaba.

Justo a su coach preparó a profundidad su papel desde cómo iba caminar a la forma de sentarse.

“A mí me encantan este tipo de proyectos. Me encanta ver la televisión y poder predecir qué va a pasar, me empiezo a estresar y empiezo a hacer teorías conspirativas con quien lo esté viendo, con mi amigas, con mi novio, Me gustan este tipo se series porque también ayudan a tener una comunicación distinta con tus amigos, o sea un tema de conversación”.

La actriz se ha ido abriendo paso en producciones de México como recientemente lo hizo como Regina en Control Z de Netflix o la segunda temporada de Oscuro deseo de la misma plataforma al lado de Alejandro Speitzer en el papel de Julieta Lazcano.

“Yo no me lo creo. Yo soy una persona que va fluyendo en la vida que intenta no hacerse expectativas, pero en la alfombra naranja de la serie vi a la gente muy emocionada, eso me da mucho gusto. Me da emoción porque quién lo diría que estaría en la serie con la que se va abrir la nueva plataforma de habla hispana en Latinoamérica. Eso me da mucho orgullo”.

“Control Z me abrió muchas puertas para conocer a la gente que hoy me maneja y que ahora cree en mí. La reflexión para mí sería que no hay personajes pequeños sino grandes oportunidades y que en esta carrera no hay reglas. Está el que se hace famoso el primer día y el que está poquito a poco subiendo escalón por escalón y me alegra que mi camino sea como el segundo, que yo pueda disfrutar y tener los pies en la tierra”.

Ariana Saavedra hizo sus primeros pininos como modelo y pudo ser parte de videos musicales de artistas como CNCO, Maluma, Yandel y Joey Montana, aunque ahora enfoca toda su energía en la actuación.

“Ahora estoy descansando, estoy fluyendo, estoy buscando este nuevo proyecto con paciencia porque eso es algo que me ha dado este carera, tener paciencia y constancia y entender que los ‘no’ y el rechazo es parte de asentarte en la tierra, que los ‘no’ no te defrauden”.

La Mujer del Diablo que son una más que los melodramas no se terminaron con la llegada del streaming estará esta semana disponible ya en un nuevo servicio que se suma a la lista en México: Vix+.

“Si te gusta sorprenderte ver giros inesperados, ver grandes actores interpretando a estos peonajes no deberías perdértelo. Hay que apoyar el talento mexicano, hay que apoyar que estén haciendo estos proyectos y con estos temas tan difíciles que antes no se podían hablar”.