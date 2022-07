Caro Quintero ha presentado amparos para quedar libre; AMLO no habló de él con Biden

El Presidente López Obrador detalló que los amparos no van contra la extradición a Estados Unidos, sino que tienen el objetivo de que Caro Quintero sea liberado bajo el argumento de que hubo fallas en el proceso de su aprehensión.

Ciudad de México, 18 de julio (SinEmbargo/AP).- El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer esta mañana que la defensa de Rafael Caro Quintero ha presentado amparos luego de que fuera capturado en el municipio de Choix, Sinaloa. Además, el mandatario aseguró que la detención del narcotraficante no se trató de un pacto entre él y su homólogo estadounidense Joe Biden.

En su conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario federal detalló que los amparos no van en contra de la extradición de Caro Quintero a Estados Unidos, sino que son para que se le libere bajo el argumento de que hubo fallas en el proceso de su aprehensión.

“Entiendo que estos amparos no van en contra de la extradición, sino que es para que se le libere esgrimiendo que hubo errores en el procedimiento. Entonces la autoridad va a contestar cómo fue el procedimiento legal”, dijo.

En ese sentido, López Obrador afirmó que dicho procedimiento se llevó a cabo de acuerdo con lo establecido en la Ley, por lo que confió en que se ejerza la justicia y al mismo tiempo señaló que no habrá impunidad “para nadie”. “Que se entienda esto, porque el que tiene una orden de aprehensión y cree que no hay ningún problema, eso ya no”, agregó.

AMLO informa que se van a presentar amparos para la liberación de Caro Quintero por ilegalidades en la detención. Él asegura que la detención fue legal y que no habrá impunidad.

Cuestionado sobre si durante su visita a Estados Unidos habló de Caro Quintero con su homólogo Joe Biden o con la Vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, el mandatario mexicano afirmó que no y que por el contrario trató otros asuntos.

“Yo no trato estas cosas, estos son acuerdos que tienen que ver con intereses generales. Un Presidente de México no puede tratar con el Presidente de otro país el asunto de un presunto delincuente. Eso a lo mejor lo hacían antes, nosotros no. Aquí hay la decisión de que se haga valer un Estado de Derecho […] no son negociaciones en lo oscurito con nadie”, expresó.

López Obrador dijo no saber cuándo se podría realizar la extradición del fundador y líder del Cártel de Guadalajara, quien es acusado en Estados Unidos por los delitos de delincuencia organizada, asociación delictuosa, y secuestro y homicidio de un agente de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus iniciales en inglés), Enrique “Kiki” Camarena, cuya tortura y muerte tuvo lugar en 1985.

Además, el Presidente indicó que la DEA no participó en el arresto de Rafael Caro Quintero con información y tampoco con agentes en piso, como ha sucedido en ocasiones anteriores, por lo que destacó que toda la investigación fue por parte de la Secretaría de Marina (Semar) de México.

AMLO asegura que no negoció con Joe Biden, presidente de Estados Unidos, la captura de Caro Quintero. Asegura que la captura del narcotraficante es completamente responsabilidad de su gobierno.

“En el caso de la participación de la DEA, como lo señaló el Embajador de Estados Unidos, no tuvieron injerencia directa. Se pide información en algunos casos, en este no. En el caso de la comunicación se había hecho una solicitud a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores hace algún tiempo para que cooperaran con información, pero no se llevó a cabo”, indicó.

Rafael Caro Quintero, fundador y líder del Cártel de Guadalajara, fue detenido el viernes pasado por elementos de la Secretaría de Marina, en el municipio de Choix. Un perro adiestrado de nombre “Max” fue quien lo encontró entre los matorrales.

Cabe recordar que Caro Quintero fue liberado por las autoridades mexicanas en 2013, cuando cumplía una pena de 40 años por el homicidio del agente de la DEA debido a una polémica resolución que posteriormente fue revertida y considerada un error por la Suprema Corte de Justicia de México.

Caro Quintero desapareció de la escena pública tras salir de la prisión donde llevaba 28 años encarcelado y en ese mismo momento el Departamento de Justicia de Estados Unidos se declaró “extremadamente decepcionado” por una liberación que calificó de “sumamente alarmante”.

Su detención supone el mayor golpe al narcotráfico de la actual administración de Andrés Manuel López Obrador, que desde que asumió el poder en diciembre de 2018 optó por una estrategia de seguridad —sintetizada en el lema “abrazos, no balazos”— basada en no luchar frontalmente contra los cárteles sino en atajar sus causas, una política duramente criticada porque no ha logrado detener la violencia en el país.

Según Washington, tanto Caro Quintero como su familia seguían involucrados en el tráfico de drogas.

La Suprema Corte revocó el fallo de la liberación en 2014 y un año después jueces mexicanos emitieron una orden de recaptura y en 2018, las autoridades estadounidenses ofrecieron una recompensa de 20 millones de dólares por su captura, un cifra récord en ese momento.

El sinaloense, de 69 años y nacido en Badiraguato —el mismo municipio que Joaquín “El Chapo” Guzmán—, fue uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara a finales de la década de los 70 y posteriormente líder histórico del Cártel de Sinaloa junto a “El Chapo” e Ismael “El Mayo” Zambada.

En la década de los 80, era considerado uno de los mayores traficantes de mariguana.