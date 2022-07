Un Juez mexicano detiene temporalmente que Rafael Caro Quintero sea enviado a EU

Ciudad de México, 18 de julio (SinEmbargo).- Un Juez federal otorgó un amparo al narcotraficante Rafael Caro Quintero, capturado el viernes pasado en México, que impide al Gobierno federal extraditarlo a Estados Unidos sin antes enfrentar un juicio.

El fundador y líder del Cártel de Guadalajara fue notificado de la orden de detención temporal con fines de extradición desde el penal de máxima seguridad de El Altiplano, lugar al que fue trasladado después de haber sido detenido por elementos de la Secretaría de Marina (Semar).

El amparo fue solicitado por la hermana del narcotraficante, Beatriz Angélica Caro Quintero, quien requirió la protección de la justicia contra la deportación o expulsión del país, sin que se haya seguido el procedimiento de extradición correspondiente de acuerdo con lo establecido en el tratado de extradición entre México y Estados Unidos.

“Se concede la suspensión de plano para el efecto de que de no se ejecute y el interesado quede en el lugar donde se encuentre a disposición de este órgano jurisdiccional de amparo, sólo en lo que se refiere a su libertad personal, hasta que se resuelva el presente juicio de amparo”.

Hoy en conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que la defensa de Rafael Caro Quintero había presentado amparos luego de que fuera capturado en el municipio de Choix, Sinaloa.

El mandatario federal detalló que los amparos no van en contra de la extradición de Caro Quintero a Estados Unidos, sino que son para que se le libere bajo el argumento de que hubo fallas en el proceso de su aprehensión.

En ese sentido, López Obrador afirmó que dicho procedimiento se llevó a cabo de acuerdo con lo establecido en la Ley, por lo que confió en que se ejerza la justicia y al mismo tiempo señaló que no habrá impunidad “para nadie”. “Que se entienda esto, porque el que tiene una orden de aprehensión y cree que no hay ningún problema, eso ya no”, agregó.

Cuestionado sobre si durante su visita a Estados Unidos habló de Caro Quintero con su homólogo Joe Biden o con la Vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, el mandatario mexicano afirmó que no y que por el contrario trató otros asuntos.

“Yo no trato estas cosas, estos son acuerdos que tienen que ver con intereses generales. Un Presidente de México no puede tratar con el Presidente de otro país el asunto de un presunto delincuente. Eso a lo mejor lo hacían antes, nosotros no. Aquí hay la decisión de que se haga valer un Estado de Derecho […] no son negociaciones en lo oscurito con nadie”, expresó.