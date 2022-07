La mala gestión de programas sociales y económicos de AMLO afecta a pobres, dice NYT

En el texto publicado por el medio estadounidense se asevera que los nuevos programas implementados durante la administración de López Obrador están llegando a menos familias pobres de México, cuando desde un principio él había prometido impulsar el tema de “primero los pobres”.

Ciudad de México, 18 de julio (SinEmbargo).- La situación de las clases bajas en México ha empeorado “no sólo por los efectos de la pandemia por COVID-19, sino también por la mala gestión de los programas sociales y económicos del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador“, quien se encuentra a la mitad de su mandato, de acuerdo con un texto publicado este lunes por The New York Times.

En la publicación, los periodistas Maria Abi-Habib y Óscar López recordaron que tras conseguir la victoria en 2018, López Obrador prometió a “los menos favorecidos del país que pondría fin a su abandono al impulsar el tema de ‘primero los pobres'”.

Sin embargo, en el texto aseveraron que los nuevos programas implementados durante su administración están llegando a menos familias pobres de México, aunque el Gobierno está gastando más en ellos, según “argumentan los economistas”.

Una las acciones implementadas por el Gobierno federal que pone como ejemplo el periódico estadounidense es la eliminación de las escuelas de tiempo completo, las cuales ayudaban a que todos los adultos de una familia trabajaran mientras sus hijos permanecían en los planteles durante todo el día.

“Pero la jornada extendida ha desaparecido, una víctima del enfoque del Gobierno en la renovación del sistema de bienestar, en una reorganización que los economistas advierten que perjudicará a los más pobres de México y el crecimiento de la decimoquinta mayor economía del mundo”, agregó el medio.

Además, los periodistas mostraron que “México fue una de las únicas economías mundiales importantes que no aumentó sustancialmente el gasto para mitigar los estragos de la pandemia, haciendo hincapié en un presupuesto equilibrado en lugar de endeudarse para apoyar a los más vulnerables del país”.

Por ello, advirtieron que los efectos de la pandemia junto con la falta de apoyo gubernamental, provocaron “que otros 3.8 millones de personas cayeran en la pobreza a finales de 2020 y que en la actualidad hay alrededor de 56 millones que están en situación de pobreza, según los datos más recientes del Gobierno”.

Maria Abi-Habib y Óscar López también dieron a conocer que alrededor de unos 5.2 millones de estudiantes abandonaron la escuela durante la pandemia, de cuerdo con cifras gubernamentales publicadas el año pasado y que aún falta que muchos de ellos regresen, pues añadieron que algunos se fueron a trabajar junto a sus padres por necesidad económica.

El diario estadounidense sostiene que “a pesar de la creciente pobreza de México, López Obrador sigue siendo uno de los líderes más populares del mundo, con un índice de aprobación de alrededor del 65 por ciento, algo que ha dejado a los observadores políticos desconcertados”.

Además, el medio criticó que el Gobierno haya desaparecido los programas de bienestar social existentes en favor de poner dinero en efectivo en manos de los ciudadanos, con pocas condiciones.

“Si bien muchos economistas apoyan las transferencias directas de efectivo, el nuevo sistema ha eliminado los criterios sustentados en las necesidades de los programas anteriores, lo que genera preocupaciones de que el dinero no llegue a quienes lo necesitan o no se gaste de manera efectiva”, dijeron Maria Abi-Habib y Óscar López.

“En lugar de poner la responsabilidad en las agencias gubernamentales para asegurarse de que la asistencia social se gasta de manera efectiva, López Obrador ha trasladado la responsabilidad a millones de mexicanos”, agregaron.

El Times recordó además que poco después de asumir el cargo, López Obrador canceló Prospera, un programa que llevaba 20 años y que daba dinero en efectivo a las madres en situación de pobreza a cambio de que mantuvieran a sus hijos en la escuela y los llevaran a revisiones médicas periódicas.

“Pero con el nuevo programa social del Gobierno de López Obrador, esos requisitos se eliminaron y el dinero en efectivo se distribuye a los mexicanos sin importar sus ingresos. Los nuevos programas han ampliado las pensiones del Gobierno incluso a los más ricos, han proporcionado pasantías para los jóvenes sin trabajo y están pagando a los agricultores para que planten árboles”, reprochó el medio.

A pesar de los problemas que enfrenta México, López Obrador ha criticado que los señalamientos son por parte del conservadurismo y de sus adversarios; a su vez, ha puesto en duda la información que ha publicado The New York Times sobre su Gobierno lo que considera como un tema de “cobertura inequitativa”.

Incluso, el Presidente mexicano reaccionó hace unos días a un texto también firmado, al igual que el de hoy, por Maria Abi-Habib, quien escribió en el periódico estadounidense sobre la “preocupación” en los círculos de poder de Washington por la relación del Embajador Ken Salazar con López Obrador.

“Tenemos buena relación con todos los gobiernos del mundo y tenemos buena relación con el Gobierno de Estados Unidos. Hoy creo que The New York Times se lanza contra Ken Salazar, el Embajador […] Sí, es mi amigo y es un hombre bueno, sensato. Amigo del Presidente Biden, un político muy responsable de Colorado, que viene de abajo, de origen mexicano, además simpático y él es una gente buena […] y tenemos una extraordinaria relación”, dijo en su conferencia de prensa del pasado 5 de julio.

López Obrador consideró en ese entonces que dicho reportaje podría ser por enojo de lo que dijo un día antes sobre que habría que desmontar la Estatua de la Libertad, ubicada en Nueva York, si Estados Unidos no defendía a Julian Assange, fundador de WikiLeaks.

“A lo mejor se enojaron [por lo de] ayer, aunque esto lo preparan con tiempo, lo de Assange, que eso es lo que debería estar haciendo el New York Times, defendiendo a Assange. Esa es la defensa de la libertad, pero eso no lo tocan, no es nota, como dicen aquí”.

Además, afirmó que antes una publicación como la de The New York Times “era demoledor, tremendo”, pero “ya no”. Además, aseguró que “no tienen razón”. “Antes ya lo hemos dicho, la calumnia cuando no mancha tiznaba, pero ahora no, aunque se trate del New York Times, el Washington Post“, agregó.

¡NO ES BROMA! AMLO propone retirar la Estatua de la Libertad en caso de que Julian Assange, fundador de WikiLeaks, sea extraditado y condenado en Estados Unidos. ¡Válgame! 🤦‍♀️ pic.twitter.com/gcMO74TRkF — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) July 4, 2022