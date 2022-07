La etíope Gotytom Gebreslase se lleva el triunfo en maratón del Mundial de atletismo

Por Pat Graham

EUGENE, Oregon, EU, 18 de julio (AP).- La etíope Gotytom Gebreslase esperó pacientemente detrás de su adversaria keniana hasta el epílogo de la carrera, antes de apretar el paso y llevarse la victoria el lunes en el maratón del Mundial de atletismo.

🇪🇹Gotytom Gebreslase is your World Champion🥇! The Boston fan favorite wins #WorldAthleticsChamps Marathon in a CR 2:18:11!

Gotytom's career in Boston:

🥈 at 2018 & 2019 #BAAHalf

🥉at 2019 #BAA5K

4th at 2018 #BAA5K

5th at 2014 #BAA5K#WCHOregon22@WCHoregon22 @WorldAthletics pic.twitter.com/I3jIJP89zY

— Boston Marathon (@bostonmarathon) July 18, 2022