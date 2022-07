Ryan Gosling desmiente rumores sobre llegada al UCM y revela qué personaje elegiría

Por Cristian Ciuraneta

Ciudad de México, 18 de julio (ASMéxico).- Estas últimas semanas ha surgido un rumor que situaba a Ryan Gosling como firme candidato a interpretar al superhéroe galáctico Nova de Marvel en el UCM, personaje que tendrá su propia adaptación próximamente en Marvel Studios. Ahora, el propio actor ha hablado sobre el tema, desmintiendo esta información aunque revelando otra de lo más interesante.

Tanto es así, que Ryan Gosling ha asegurado que estaría dispuesto a ser el nuevo Ghost Rider en el actual Universo Cinematográfico de Marvel.

RYAN GOSLING QUIERE SER GHOST RIDER

Así, y como parte de la promoción de su última película para Netflix, El agente invisible, el actor fue entrevistado por Josh Horowitz, charla en la que salió el tema de Marvel y los últimos rumores de Nova. Tanto es así, que el actor dejo caer dos exclusivas: que los rumores sobre Nova eran completamente falsos y que estaría encantado de interpretar a Ghost Rider en el UCM.

Casi nada. “Ryan y yo hablamos ayer sobre los rumores de Nova, que ha desmentido. Pero esta mañana Ryan ha contactado conmigo para decirme que hay un superhéroe que quiere interpretar… Ghost Rider”, ha compartido el periodista a través de sus redes sociales.

Tras la interpretación de Nicolas Cage hace ya más de una década, lo último de Ghost Rider en acción real situaba al actor Gabriel Luna de nuevo como Motorista Fantasma tras su aparición en Agentes de S.H.I.E.L.D., todo ello a través de una nueva serie spin-off que finalmente fue descartada.

Next week my full chat w/Ryan Gosling for @MTVNews

But for now, an honest to goodness EXCLUSIVE.

Ryan and I chatted about the Nova rumors yesterday which he said aren’t true. BUT this morning Ryan reached out to me to say there is one superhero he wants to play…GHOST RIDER pic.twitter.com/1jnC5ht4UY

— Josh Horowitz (@joshuahorowitz) July 12, 2022