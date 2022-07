Geranium, el mejor restaurante del mundo; mexicanos Pujol y Quintonil en el Top Ten

The World’s 50 Best 2022 reveló cuáles son los mejores restaurantes a nivel internacional y ocho ganadores son mexicanos.

Ciudad de México, 18 de julio (SinEmbargo).- Los restaurantes mexicanos Pujol y Quintonil se encuentran entre los 10 mejores restaurantes del mundo, de acuerdo con lo anunciado este lunes en la lista oficial de The World’s 50 Best de 2022.

El Pujol, del chef Enrique Olvera, se ubicó en el quinto lugar, mientras que el Quintonil, de Jorge Vallejo, se encuentra en la novena posición de esta clasificación creada por la revista británica Restaurant en 2002, que este año encabeza el danés Geranium en primer lugar y el Central en Perú, en segundo.

The Best Restaurant in North America 2022 is Pujol in #MexicoCity! #Worlds50Best pic.twitter.com/iBAlj1cKzv — The World's 50 Best (@TheWorlds50Best) July 18, 2022

Los restaurantes mexicanos comparten el top ten con otros como los españoles Disfrutar en Barcelona, Diverxo en Madrid y Asador Etxebarri en Atxond; los italianos, Lido 84 en Gardone Riviera y Le Calandre en Rubano; y el brasileño A Casa do Porco en São Paulo.

Durante la última década, ambos mexicanos han destacado dentro de los primeros diez lugares, en esta premiación que cuenta con un panel de más de mil personas expertas en el ramo, así como un proceso de votación estructurado y auditado.

No.9 takes us to #MexicoCity, it’s Quintonil! Head here to experience chef Jorge Vallejo’s boundary-pushing Mexican cuisine and his wife Alejandra Flores’s exceptional drinks and hospitality. #Worlds50Best @rest_Quintonil @javallejo pic.twitter.com/HLOhtJ0FpY — The World's 50 Best (@TheWorlds50Best) July 18, 2022

Ambos ofrecen una variedad de comida mexicana con el toque contemporáneo de sus chefs: El Pujol tiene como caracteristica principal la propuesta de cocina mexicana de autor con productos locales usando técnicas ancestrales, mientras que el Quintonil resalta por su cocina mexicana contemporánea

Dentro del resto de restaurantes de todo el mundo que lograron un lugar en los 50 mejores, destacan cuatro restaurantes mexicanos más, y dos de chefs connacionales en el extranjero: Alcalde (51), Sud 777 (52), Rosetta (60) y Máximo Bistrot (89); asimismo, destaca Kol (73), en Londres, del chef mexicano Santiago Lastra, y Cosme (69), de Nueva York, fundado por el mexicano Enrique Olvera, de Pujol, y es dirigido por Gustavo Garnica.

HOT OFF THE PRESSES: The World’s 50 Best Restaurants 2022, sponsored by S.Pellegrino & Acqua Panna. #Worlds50Best @SanPellegrino pic.twitter.com/VbyqmAK4kZ — The World's 50 Best (@TheWorlds50Best) July 18, 2022