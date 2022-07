México suma 5 mil 786 nuevos casos de COVID-19 y 19 muertes en las últimas 24 horas

En la semana epidemiológica número 28, que comprende del 10 al 16 de julio, se reportaron en promedio 14 mil 400 contagios por día; hay libres un 82 por ciento de camas generales y un 95 por ciento de camas con ventilador.

Ciudad de México, 18 de julio (SinEmbargo).– La Secretaría de Salud (SSa) informó que México añadió cinco mil 786 nuevos contagios positivos confirmados de COVID-19 en las últimas 24 horas, así como 19 nuevas muertes, cifras más bajas que en los últimos días debido a que los fines de semana se presenta una disminución en el reporte.

Por lo tanto, el país acumula desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020, seis millones 454 mil 263 casos positivos, así como 738 mil 915 casos sospechosos y 326 mil 523 defunciones por la enfermedad en total.

Las 10 primeras entidades que acumulan el mayor número de casos son: Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz, Puebla y Sonora, que en conjunto conforman el 65 por ciento de todos los casos acumulados registrados en el país.

Al corte de información del día de hoy, se tienen registrados 211 mil 001 casos activos con una tasa de incidencia de 162.2 por 100 mil habitantes (Del 05 al 18 de julio del 2022). Se consideran casos activos aquellos casos positivos que iniciaron síntomas en los últimos 14 días, permitiendo identificar dónde hay mayor actividad viral y por consecuencia aumento en la transmisión.

De acuerdo con la tasa de casos activos por cada 100 mil habitantes, por entidad federativa y de mayor a menor, se encuentran: Ciudad de México, Colima, Querétaro, Baja California Sur, Tabasco, San Luis Potosí, Sinaloa, Nuevo León, Coahuila y Nayarit.

La distribución por sexo en las defunciones confirmadas muestra un predomino del 62 por ciento en hombres. La mediana de edad en los decesos es de 64 años.

La SSa informó también que, hasta esta fecha, se han aplicado tres millones 099 mil 105 dosis contra COVID-19 de Pfizer-BioNTech a niñas y niños de entre cinco y 11 años, lo que representa un avance de 20 por ciento con respecto al total de quienes se encuentran en este rango de edad, que asciende a 15 millones 424 mil 170.

Asimismo, la cobertura en mayores de 18 años es de 91 por ciento, que equivale a 81 millones 181 mil 606 personas con al menos una dosis; mientras que, en el grupo poblacional de 12 a 17 años, el avance es de 60 por ciento, con ocho millones 053 mil 107 adolescentes.

El sitio mivacuna.salud.gob.mx continúa abierto para llevar a cabo el registro para vacunación universal contra COVID-19 de niñas y niños de cinco a 11 años, así como para adolescentes mayores de 12 años y personas adultas que no han iniciado el esquema, no lo han completado o aún no reciben refuerzo.

En caso de alguna duda sobre el proceso, se encuentra disponible la página web vacunacovid.gob.mx, o el correo electrónico [email protected].

Por otra parte, el Informe Técnico Diario señala que la ocupación hospitalaria de camas generales es de 18 por ciento, mientras que la de camas con ventilador mecánico registra cinco por ciento.

En la semana epidemiológica número 28, que comprende del 10 al 16 de julio, se reportaron en promedio 14 mil 400 contagios por día.

La dependencia sanitaria reiteró que es necesario mantener las medidas básicas de prevención para evitar contagios: uso correcto de cubrebocas donde sea necesario y de acuerdo con las medidas dispuestas en cada localidad, así como sana distancia, lavado frecuente de manos con agua y jabón o aplicación de alcohol-gel, además de ventilación de espacios.

En caso de síntomas de COVID-19, la persona debe aislarse por siete días y estar pendiente de la evolución de la enfermedad; si presenta complicaciones, debe acudir a la unidad médica más cercana.