Marvel vuelve a grabar Secret Invasion por paralelismos con guerra de Ucrania

La serie, que en principio iba a llegar a Disney+ este año, parece que no se estrenará finalmente hasta 2023 debido a paralelismos con la invasión de Ucrania.

MADRID, 18 de julio (EuropaPress).- Hace meses que se anunció el fin del rodaje de Secret Invasion, serie de Marvel para Disney+. Sin embargo, la ficción ha tenido que reanudar su rodaje por sus paralelismos con la invasión de Ucrania.

El reportero especializado en asuntos marvelitas Daniel Richtman fue el encargado de revelar la noticia. “Secret Invasion está haciendo reshoots por una devastadora escena con ciudadanos ucranianos”, reza un tuit.

En abril se desveló que Secret Invasion había terminado la producción. Sin embargo, varias semanas después Samuel L. Jackson compartió unas imágenes de maquillaje y prótesis para su personaje, lo que indicaba que aún estaba rodando. “No. No he terminado. Regresaré a Londres en algún momento de agosto. Pero tengo que regresar y hacer cosas para The Marvels y luego tengo que hacer cosas para Secret Invasion“, relató el intérprete en una entrevista en Jimmy Kimmel Live!.

Secret Invasion is doing reshoots because of a devastating sequence that hits too close to home involving Ukrainian citizens. (via DanielRPK’s pateron) pic.twitter.com/XKUxxPQP9m — Secret Invasion News (@sinvasionnews) July 16, 2022

Secret Invasion se centrará en los Skrulls, la raza alienígena cambiaformas que se presentó en Capitana Marvel y que lleva décadas infiltrada entre los humanos en presunta colaboración con Nick Fury (Samuel L. Jackson), y por el momento no se ha revelado si será fiel a los cómics.

Durante una mesa redonda para The Hollywood Reporter, Jackson reveló que Secret Invasion le dará a Marvel la oportunidad de profundizar en la vida de Fury. “Podré tener toda una vida como Nick Fury que no es Nick Fury en el trabajo. Puedes ir a casa conmigo y ver qué pasa cuando estoy solo o cuando no soy tan fuerte”, adelantó.

Algunas informaciones apuntan a que Secret Invasion contará con Martin Freeman como Everett Ross y Don Cheadle como Máquina de Guerra. La serie supondrá la incorporación al Universo Cinematográfico Marvel de Emilia Clarke, Kingsley Ben-Adir y Olivia Coleman.

La serie, que en principio iba a llegar a Disney+ este año, parece que no se estrenará finalmente hasta 2023.

Europa Press https://www.sinembargo.mx/author/europa-press