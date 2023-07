Consejería responde al INE: sabían que había periodo de vacaciones y deben ajustarse

La Consejería Jurídica detalló que la suspensión de actividades incluye la práctica de trámites, actuaciones y diligencias en los procedimientos administrativos, como recepción de documentos e informes.

Ciudad de México, 18 de julio (SinEmbargo).– La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) aclaró que desde el pasado 2 de junio se publicó en el Diario Oficial de la Federación la suspensión de actividades, trámites, procesos y procedimientos durante el periodo que comprende del 14 al 31 de julio, por lo que el Instituto Nacional Electoral (INE) ya tenía conocimiento.

“El 2 de junio de 2023 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se suspenden plazos y términos legales en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, con motivo del primer periodo vacacional del ejercicio 2023”, precisó la Consejería en un comunicado.

La suspensión incluye la práctica de trámites, actuaciones y diligencias en los procedimientos administrativos, como recepción de documentos e informes, acuerdos, inicio, substanciación, audiencias, resoluciones, notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, solicitudes de información o documentos y medios de impugnación, entre otros.

#ComunicadoPresidencia Nota aclaratoria sobre suspensión de actividades en la Consejería Jurídicahttps://t.co/hCt3baJno1 pic.twitter.com/VcmairtLgv — Gobierno de México (@GobiernoMX) July 18, 2023

La Consejería aseguró que “todas las autoridades jurisdiccionales y administrativas, incluido el Instituto Nacional Electoral, tienen conocimiento del acuerdo de referencia, por lo que deben ajustar sus actuaciones al marco legal vigente y evitar actuaciones arbitrarias por presiones mediáticas o de índole político”.

Este martes, María Estela Ríos González, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, asistió al homenaje a Benito Juárez en Palacio Nacional, donde aseguró que sigue en periodo de descanso.

–“¿Por que argumentaron que están de vacaciones?”, le preguntaron reporteros a la Consejera.

–“Estábamos de vacaciones”, respondió.

–“¿Ya regresaron hoy?”, insistieron.

–“No, seguimos de vacaciones”, puntualizó.

Siguen de vacaciones en la Consejería Jurídica de la Presidencia 🏝️ María Estela Ríos dijo que no han sido notificados por el @INEMexico por las medidas para que AMLO se pronuncie sobre el proceso electoral del 2024 + aspirantes, por lo que no han podido recibir el documento… pic.twitter.com/6PCqiRhh02 — Laura Brugés (@LauraBruges) July 18, 2023

El INE indicó informó ayer que sus funcionarios no habían podido notificar al Presidente Andrés Manuel López Obrador la orden de no hablar sobre aspirantes presidenciales debido a que la Oficialía de Partes y la Consejería Jurídica de Presidencia estaban de vacaciones. No obstante, el mandatario federal aseguró que acataría la orden.