Un ministro ordena a sus fieles dejar de comer “para ver a Jesús”. Mueren más de 400

Por Evelyne Musambi

NAIROBI, Kenia (AP).— El número de muertos por una secta apocalíptica en Kenia ha superado la marca de los 400 luego que los detectives exhumaron más cadáveres el lunes, al parecer todos seguidores de un líder que les ordenó dejar de comer para morir y así conocer a Jesús.

El pastor Paul Mackenzie, vinculado a la secta basada en zona boscosa de Malindi en la costa de Kenia, está bajo custodia policial junto con otros 36 sospechosos. Todavía no han sido instruidos de cargos.

El comisionado regional Rhoda Onyancha dijo el lunes que el número de muertes ahora asciende a 403, con 95 rescatados.

El mes pasado, algunos de los sospechosos y rescatados se declararon en huelga de hambre en prisión y en el centro de rescate, haciendo que el Fiscal los llevara a juicio por intento de suicidio. La mayoría accedió a volver a comer, pero un sospechoso murió estando en prisión.

Onyancha indicó que 253 de los 403 cadáveres habían sido analizados por ADN. Los patólogos anteriormente habían informado que la mayoría de los cadáveres estaban en avanzado estado de descomposición.

Mackenzie se mudó a la zona boscosa en 2019 luego que su iglesia fue clausurada debido a sus sermones, en que llamaba a los niños a no ir a la escuela.

Previamente, había sido arrestado y puesto en libertad bajo fianza por casos de niños desaparecidos.

#shakahola #Kenya cult massacre death toll, has crossed the 400 mark as 12 bodies are exhumed today. This brings the total bodies of parishioners exhumed thus far to 403. Over 500 people have registered their kin as missing. #TheHolyBetrayal pic.twitter.com/9ag5DQtScE

— Brian Obuya (@ItsBrianObuya) July 17, 2023