AMLO confirma vista a Colombia y Chile; tratará el narcotráfico y programas sociales

Ciudad de México, 18 de julio (SinEmbargo).- Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, confirmó la mañana de este martes que realizará una visita a Colombia el 8 y 9 de septiembre, y que estará en Chile los días 10 y 11 del mismo mes.

López Obrador explicó que “en el caso de Colombia uno de los temas a tratar es la cooperación para enfrentar el problema del narcotráfico y también de la aplicación de programas para el bienestar porque hay que atender las causas que originan la violencia”.

“El ser humano no es malo por naturaleza. No nacemos malos. Son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales, y hay que cambiar las circunstancias”, destacó.

Para ello, el mandatario insistió en combatir la desigualdad y la pobreza; así como en garantizar oportunidades de trabajo y salarios justos. “Hay que atender a los jóvenes; hay que fortalecer valores culturales, morales, espirituales; buscar vivir en una sociedad mejor”, agregó.

“Eso es lo fundamental para enfrentar el flagelo de la violencia. No se resuelven las cosas sólo con medidas coercitivas, con amenazas de mano dura, con leyes más severas, con cárceles. No. Eso no funciona”, aseguró desde Palacio Nacional.