FOTOS: El náufrago australiano dice que él y su perrita están bien; pisan México hoy

CIUDAD DE MÉXICO (AP).— Un marinero australiano que llevaba tres meses a la deriva en el Pacífico acompañado sólo por su perra fue rescatado por un atunero mexicano en aguas internacionales, anunció el lunes un grupo de empresas pesqueras.

Timothy Lyndsay Shaddock, de 54 años, se encontraba a la deriva en su catamarán averiado “Aloha Toa” en el Pacífico oriental, a unos mil 930 kilómetros (mil 200 millas) de la costa, cuando fue avistado por la tripulación de uno de los barcos de la flota Grupomar, indicó el grupo en un comunicado.

Shaddock y su perrita Bella estaban en una situación “extremadamente precaria” luego de pasar tres meses sin provisiones adecuadas ni refugio, señala el escrito. La tripulación del atunero les proporcionó atención médica, comida e hidratación.

Grupomar no facilitó detalles concretos acerca de qué día fue rescatado Shaddock ni cuándo había iniciado su travesía.

Se prevé que el atunero, capitaneado por Oscar Meza Oregón, llegue el martes al puerto de Manzanillo, en la costa del Pacífico, con Shaddock y Bella.

Antonio Suárez Gutiérrez, fundador y presidente de Grupomar, dijo sentirse orgulloso de su tripulación, elogiándola por su humanidad al salvar la vida de alguien en apuros.

Shaddock declaró a la televisora australiana Nine News que, gracias a la ingesta de pescado crudo y agua de lluvia, logró sobrevivir las semanas que estuvo a la deriva luego de que una tormenta dañó su embarcación y los equipos electrónicos que tenía a bordo.

Shaddock zarpó en abril de la ciudad mexicana de La Paz con destino a la Polinesia Francesa, pero pocas semanas después se vio obligado a suspender su viaje, según informó el periódico The Daily Telegraph de Sidney.

En unas fotografías del rescate facilitadas por Grupomar a The Associated Press se ve a Shaddock sonriente mientras le toman la presión arterial y sostiene una caja de analgésicos dentro del camarote del pesquero. En otras imágenes aparece Bella acostada en la cubierta. El catamarán flotaba cerca sin una vela visible.

Australian sailor Tim Shaddock has been rescued after being adrift for two months, surviving by eating raw fish and drinking rainwater. pic.twitter.com/99fBy2Tk82

— The Project (@theprojecttv) July 16, 2023