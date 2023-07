El techo de una escuela colapsa en Ciudad Victoria, Tamaulipas; rescatan a 3 personas

El domo de metal y concreto se desplomó en un colegio de Ciudad Victoria; las tres víctimas salieron con vida, estables y con aparente buen estado de salud.

Ciudad de México, 18 de julio (SinEmbargo).- El techo de un colegio privado en Ciudad Victoria, Tamaulipas, colapsó esta mañana, lo que dejó atrapadas a tres personas.

Los hechos se registraron poco antes de las 7:00 horas de hoy en el Colegio Antonio Repiso, en la capital tamaulipeca, cuando la techumbre del patio central de la escuela cayó.

Ante lo ocurrido, cuerpos de auxilio municipales y estatales llegaron a la zona. Al lugar también arribaron elementos de Protección Civil de Tamaulipas, del municipio, bomberos, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de la Guardia Nacional y estatal.

#ÚltimaHora 🔴 Reportan tres personas atrapadas en derrumbe del Colegio Antonio Repiso en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Elementos de Protección Civil municipal y estatal, bomberos, SEDENA y Guardia Nacional ya se encuentran trabajando en el rescate.#AmbasManos pic.twitter.com/8YcJDT9nsw — Ambas Manos (@Ambas_Manos) July 18, 2023

Tres maestras del colegio estaban atrapadas; sin embargo, todas salieron y se reportan con vida.

“Hay tres personas, dos personas están atrapadas dentro de un aula sin poder salir, pero están bien. Sin embargo, hay otra que se cree está bajo los escombros”, dijo Eduardo Gattas, Alcalde de Ciudad Victoria, quien acudió a las instalaciones del colegio.

Mientras una de ellas salió caminando y otra lo hizo gracias al apoyo del equipo de auxilio, la tercera persona, quien se presumía que estaba bajo los escombros, finalmente fue rescatada con vida, estable, consciente y con aparente buen estado de salud.

Respecto a las causas que originaron este incidente, el Alcalde dijo que todavía no es posible determinar lo que provocó el derrumbe.

La información se dará a conocer hasta que se reciba el dictamen del peritaje técnico y las investigaciones correspondientes.

Por otro lado, destacó que ningún niño o niña fue víctima del domo colapsado, ya que las y los alumnos se encuentran de vacaciones.

