AMLO pone “pausa” a menciones de Xóchitl Gálvez; INE le notifica fallo por Internet

Ayer, el mandatario fue notificado por el INE sobre la resolución de su Comisión de Quejas, la cual determinó que se tiene que abstener de emitir expresiones sobre las y los aspirantes presidenciales.

Ciudad de México, 18 de julio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador expresó esta mañana que considera una violación a su libertad de expresión la resolución de la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral (INE) para que se abstenga de emitir expresiones en contra de las y los aspirantes presidenciales durante sus conferencias matutinas, tal y como lo solicitó la Senadora panista Xóchitl Gálvez Ruiz.

“Vamos a esperarnos, por lo pronto pausa. […] Ayer hablé de que lo iba a acatar bajo protesta. Además de que limita mi libertad, me impide informarle al pueblo que hay un grupo que está acechando porque quiere regresar al Gobierno para robar, para quitarle al pueblo su futuro, que esa es una obligación que tengo. Es decir, el luchar por la justicia y por la democracia”, dijo.

“¿Cómo es que no voy yo a advertirle a la gente que hay una pandilla de rufianes que quiere de nuevo tomar el Gobierno para saquear y mantener en el abandono a la mayoría de los mexicanos? ¿Por qué no lo voy a decir?”, cuestionó en su conferencia de prensa.

Desde Palacio Nacional, el mandatario señaló que México necesita gobernantes honestos e íntegros, no “falsarios, no gente hipócrita, no ambiciosos vulgares”.

EL INE MANDA NOTIFICACIÓN

Ayer, el Instituto Nacional Electoral (INE) no pudo entregar personalmente al Presidente la notificación de no hablar sobre temas electorales y aspirantes presidenciales, ya que la Oficialía de Partes y la Consejería Jurídica de Presidencia están de vacaciones.

Sin embargo, por la tarde, el INE publicó el documento en su página de Internet, por lo que López Obrador ya fue notificado.

“Se procede a notificar por estrados a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a través de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, el oficio INE-UT/06319/2023 y copia simple de acuerdo de 13 de julio de 2023”, se lee en el documento.

“En consecuencia, siendo las 17:00 horas del presente día [17 de julio de 2023] surte efectos la presente notificación en el lugar que ocupan los estados de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral”, dicta.

Comparto el resumen de la sesión de hoy en la Comisión de Quejas y Denuncias del @INEMexico. pic.twitter.com/oJQ1SlsRb7 — Claudia Zavala (@CZavalaP) July 14, 2023

Sin embargo, la Consejería Jurídica inició el pasado 14 de julio vacaciones y culminarán hasta el 31 de este mismo mes, como parte de un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en junio. Ante dicha situación, quedaron suspendidos los plazos de trámites y procesos de la Consejería Jurídica, que incluye resoluciones, audiencias, notificaciones, citatorios y emplazamientos, como el de este caso.

Ayer por la mañana, López Obrador aseguró que acataría “bajo protesta” la resolución de la Comisión de Quejas del INE.

“Vamos a cumplir con todos los ordenamientos legales, como siempre lo hacemos, y con las decisiones, en este caso, de los organismos electorales. Nada más que lo hacemos bajo protesta porque es muy injusto el que el grupo de potentados que se sentían dueños de México, con todo su dinero, con sus medios de información, con sus intelectuales a sueldo, estén lanzados en contra de nosotros y que las autoridades nos limiten nuestra libertad; la libertad de manifestación, de expresión; la libertad de réplica; el derecho a disentir”, dijo.

Apenas el pasado 13 de julio, la Comisión de Quejas del INE aprobó las medidas cautelares solicitadas por Xóchitl Gálvez Ruiz para que el mandatario mexicano evite hablar en contra de quienes buscan las candidaturas presidenciables rumbo a las elecciones del 2024.

Durante una sesión virtual, consideró procedente ordenar el retiro parcial de las conferencias matutinas del 3, 4, 5 y 7 de julio, que denunció la Senadora del Partido Acción Nacional (PAN); así como la del 11 de julio que pidió el Partido de la Revolución Democrática (PRD), pues “se advierten manifestaciones que podrían derivar en una afectación de los principios de imparcialidad y neutralidad o disposiciones vinculadas con los procesos electorales próximos a iniciar, puesto que el Presidente de la República hizo pronunciamientos sobre procesos internos de partidos políticos y posibles aspirantes de cara al Proceso Electoral Federal 2023-2024”.

Gálvez Ruiz, quien aspira a la candidatura presidencial de la oposición, interpuso la denuncia contra Andrés Manuel López Obrador, luego de que en sus conferencias del 3, 4, 5 y 7 de julio arremetiera contra ella y la acusara de ser la candidata o representante “de la oligarquía en el 2024”, “de la mafia en el poder”; así como de engañar a la gente y ser cómplice de los expresidentes Vicente Fox y Carlos Salinas.

Conoce qué determinó la Comisión de Quejas y Denuncias del INE en su sesión del 13 de julio. https://t.co/k8mlXbbjz0 pic.twitter.com/mGlxdy7rKf — INE TABASCO (@INE_TABASCO) July 17, 2023

Ese mismo día, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó, por unanimidad de votos, las medidas cautelares dictadas por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral que prohíben al Presidente de México realizar pronunciamientos, bajo cualquier modalidad o formato, sobre temas electorales en respeto a los principios de imparcialidad y neutralidad.

La controversia se originó a partir de la denuncia que el PAN presentó contra López Obrador y quienes resultaran responsables, por las manifestaciones expuestas en la conferencia matutina del 26 de junio, en las que descalificó a los partidos de oposición y mostró su apoyo a Morena.

El INE precisó que el Presidente de la República ya había emitido pronunciamientos vinculados con temáticas electorales en las conferencias matutinas del 27 de marzo; 19 de abril; 9, 11, 15 y 24 de mayo; e indicó que ya se le había conminado a ajustarse a los parámetros constitucionales.

#Boletín | La Sala Superior confirma que el presidente de la República debe abstenerse de emitir manifestaciones sobre temas electorales. 📰 https://t.co/3PMitxu8iP pic.twitter.com/cp0GlpFWa3 — TEPJF (@TEPJF_informa) July 13, 2023

Ante ello, ordenó que el titular del Poder Ejecutivo se abstuviera de emitir manifestaciones, comentarios, opiniones o señalamientos sobre temas electorales, de forma que cuide que su actuar se ajuste a los principios de imparcialidad y neutralidad.