VIDEO FUERTE: Padres de menor golpean, amenazan e hincan a una maestra en el Edomex

ADVERTENCIA: IMÁGENES FUERTES

La madre de uno de los alumnos golpeó en repetidas ocasiones a una maestra; el padre presuntamente amenazó a una cocinera con una pistola.

Ciudad de México, 18 de julio (SinEmbargo).- Un video viralizado en redes sociales muestra la agresión que sufrió una maestra de una escuela ubicada en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, por parte de padres de uno de sus alumnos.

Los hechos ocurrieron en el patio del Colegio Frida Kahlo, localizado sobre la avenida San Francisco de Asís, en la colonia Lomas de Cuautitlán, en el mencionado municipio mexiquense.

El material extraído de las cámaras de seguridad de la escuela muestra que la agresión ocurrió el día de ayer a las 9:41 horas.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

Al inicio del video, se observa cómo la maestra abre parcialmente la puerta principal del colegio y una mujer le hace una pregunta con un tono amable.

Aunque es inaudible la conversación, segundos después se ve a un hombre abrir más la puerta e ingresar a la escuela, seguido de una mujer —presuntamente quien comenzó la conversación— y le da una cachetada a la maestra.

“¿Qué te pasa?”, le grita la mujer, mientras el hombre sólo observa.

Después, ella le jala el cabello y la comienza a golpear, mientras que la maestra grita y pide ayuda. El hombre no hace nada, además de que un menor de edad entra también y toma de la mano al sujeto.

La mujer lleva a la maestra hacia una parte del colegio que resulta un punto ciego para la cámara de seguridad; sin embargo, pueden escucharse las agresiones y los gritos de la maestra.

Minutos después, la presunta madre del menor se va con su hijo y atrás de ellos va el supuesto padre, quien le dice algo más a la maestra, aunque también es inaudible.

Indignante🤬

Maestra es golpeada frente a su alumno.

Sus padres armados ingresaron al colegio Frida Kahlo en #CuautitlanIzcalli @Edomex y golpean a la docente. pic.twitter.com/KjObn16sgf — J.C. Williams (@JCWilliams54) July 18, 2023

Luego de que trascendiera lo sucedido, el periodista Raúl Gutiérrez dio a conocer el testimonio de la maestra, quien explicó que fue acusada de presuntamente agredir al menor que aparece en el video; sin embargo, esto no ha sido comprobado.

“Yo les abrí. Los papás querían tocar un tema relacionado con su hijo, subo, le digo a la directora, me dijo que no lo podía atender, que si me podía hacer cargo yo. Bajé, iba a hablar con los papás en la puerta, los iba a atender en la puerta, pero el señor agarró y me empujó la puerta, se metió y en ese momento su esposa empezó a agredirme, me pegó, me jaloneó por todo el patio”, narró.

Añadió que la señora de la cocina se dio cuenta e iba a pedir ayuda; sin embargo, el hombre que aparece en el video se percató, se metió a la cocina, la sentó y la puso a ver cómo la mujer golpeaba a la maestra y supuestamente la amenazó con una pistola en la cabeza.

¡TERRIBLE!

Es el Testimonio sobre la agresión que sufrieron la maestra y la cocinera de la primaria Frida Kalo la mañana de este lunes. #CuautitlanIzcalli Grupo de WhatsApp alertas NR https://t.co/LdG1RVy2ZE pic.twitter.com/azWQvg2Vpb — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) July 18, 2023

“Me hincaron y me hicieron pedirle perdón a su hijo de rodillas, amenazada”, relató.

Durante la agresión, el menor únicamente se reía y se burlaba de lo ocurrido.