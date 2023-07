Parece broma, pero es la realidad mexicana: colectivo lanza una “Barbie buscadora”

Delia Quiroa instó Mattel a hacer y poner a la venta una “Barbie buscadora” para que un porcentaje de las ganancias se utilice para apoyar a las rastreadoras.

Ciudad de México, de julio (SinEmbargo).- Delia Quiroa, de la Unión de Colectivos de Madres Buscadoras en Tamaulipas, presentó este lunes a la “Barbie buscadora”, una muñeca a la que confeccionó con retazos de la ropa que ha utilizado durante la búsqueda de su hermano, Roberto Quiroa, con motivo del próximo estreno de la película de Greta Gerwig.

Con el reciente auge de Barbie, Delia recordó que de niña le gustaba vestir a sus muñecas por lo que decidió agarrar una de las Barbies de su hija para confeccionarla como madre buscadora y así “mantener el tema de las personas desaparecidas sobre la mesa, para que el Gobierno esté viendo que están los desaparecidos, que tiene un compromiso con nosotros y que los tiene que buscar”, expresó en entrevista para SinEmbargo.

En el video, compartido a través de redes sociales, la activista hizo un llamado a Mattel, empresa dedicada a la fabricación y distribución de juguetes, entre los que se encuentra la popular muñeca Barbie, para solicitar un donativo que les permita comprar dos camionetas y un par de carpas para la búsqueda de personas desaparecidas.

“Es una manera de financiarnos porque nosotros batallamos mucho con el Gobierno para que nos dé los apoyos que marca la Ley y ya estamos cansadas, entonces constituimos una asociación civil que puede emitir facturas deducibles de impuestos, ese recurso va a una cuenta supervisada por Hacienda única y exclusivamente para el objetivo de nuestra asociación que son la búsqueda, localización, identificación y entrega de personas secuestradas y/o desaparecidas”, explicó.

México cerró el 2022 con al menos 109 mil 321 personas reportadas como desaparecidas en el territorio nacional desde que se tiene registro.

El año 2021 es el periodo que más registro de personas desaparecidas acumula con un total de 10 mil 412 casos, seguido del año 2019 con un total de 9 mil 254 registros. Sin embargo, hay una cifra de 16 mil 149 casos que están documentados sin año de registro, de acuerdo a los datos de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Atender este fenómeno, producto de la violencia que asola al país, ha sido el reclamo constante de los colectivos de familiares de personas desaparecidas, principalmente de las madres buscadoras que han evidenciado la crisis que se vive en la materia, en la que además se ha sumado otro factor que las pone en alerta: el asesinato de las activistas.

Al menos cinco asesinatos de mujeres buscadoras o integrantes a colectivos se registraron a lo largo del 2022, cifra reconocida por la Secretaría de Seguridad y Protección Civil a través del entonces Subsecretario, Ricardo Mejía.

Presentamos a @Barbie Buscadora hecha por @C1003R Hacemos un atento llamado a @Mattel solicitando un donativo e ir juntando para comprar dos camionetas para nuestras búsquedas y podemos emitir facturas deducibles #MargotRobbie @azucenau @betogarciac11 @programa_hoy pic.twitter.com/kt6BdA5G2I — Delia Quiroa (@DeliaQuiroa) July 18, 2023

En este sentido, Quiroa expresó a este medio que no esperaba el éxito del video de la “Barbie buscadora”, no obstante apuntó que confía éste ha sido gracias a los “designios de Dios”.

“Él sabe que estamos sufriendo, que estamos batallando. Ahorita las muchachas compañeras que están ahí en Reynosa y que llevan 22 cuerpos, no tienen carpas, no tienen suero, no tienen agua, no hay autoridades cuidándolas, andan batallando porque andan en sus carros particulares y pues no queremos eso porque las empiezan a ubicar, entonces, si nosotros tuviéramos recursos ahorita las apoyaríamos”.

Para recaudar los recursos, el colectivo pondrá en venta playeras con la foto de la persona desaparecida en 200 pesos, en donde el porcentaje total se repartirá entre la familia buscadora y la asociación civil.

Asimismo, Delia Quiroa instó Mattel a hacer y poner a la venta una “Barbie buscadora” para que un porcentaje de las ganancias se utilice para apoyar a las rastreadoras.

Hasta el momento ni Mattel, ni otra personalidad relacionada con la película de Barbie, han emitido respuesta alguna, pero Quiroa confía en que el mensaje será escuchado por la misma empresa, por la actriz Margot Robbie, o bien, por alguna otra compañía que decida apoyar a la causa.

“Barbie también tiene causas nobles. Barbie es un ejemplo para todas las mujeres. Hay Barbies de todas las profesiones y lamentablemente esta Barbie no es una profesión que nosotros quisiéramos, pero surgió de la problemática de las personas desaparecidas y representa la resiliencia de las familias, de las madres buscadoras, que se ven representadas en esta Barbie buscando a sus hijos, a sus hijas, a sus familiares”, abundó la activista.

UNA LUCHA INCESANTE

Delia, quien también es activista y líder del colectivo 10 de marzo, busca a su hermano desaparecido, Roberto Quiroa, desde el 10 de marzo del 2014 en Reynosa, Tamaulipas.

Ella, al igual que muchos familiares de personas desaparecidas sentía que en La Bartolina, un predio ubicado entre la frontera entre México y Estados Unidos que sirvió como campo de exterminio, podría haber indicios de sus seres queridos.

Durante la búsqueda de su hermano, que se vio marcada por las escasas diligencias de las autoridades, Delia pidió permiso, a través de una misiva, al líder de los Ciclones, grupo armado del Cártel del Golfo (CDG) que controla la plaza en Matamoros, de buscar restos humanos en La Bartolina.

Al ser cuestionada por cómo fue que se unió a las brigadas de búsqueda, la activista compartió a SinEmbargo que “yo empecé a ir a la FEMDO, a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, ahí un licenciado empezó a organizar las búsquedas, luego fui conociendo más mamás y compañeras, y pues de ahí nos fuimos uniendo tanto del fuero federal como del fuero común, y fue como fuimos organizando nuestro colectivo”.

“Ahorita somos 335 familias las que lo integran y pues nos hacemos llamar la Unión de Colectivos de Madres Buscadoras en Tamaulipas. Somos 19 colectivos ahorita que integramos la Unión”, añadió.

En La Bartolina se han extraído al menos media tonelada de restos calcinados, de acuerdo con el Informe Semestral de Búsqueda e Identificación de Personas que presentó la Comisionada Nacional de Búsqueda en julio del 2021 en una rueda de prensa brindada junto con el subsecretario Alejandro Encinas y la comisionada Karla Quintana.

¿CÓMO AYUDAR?

Para quienes gusten apoyar a la causa de la Unión de Colectivos de Madres Buscadoras en Tamaulipas, Delia compartió que en la página https://1003ac.org/apoyanos/ se encuentran los datos bancarios en los que se pueden hacer donaciones.

