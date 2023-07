Equipo mixto de clavados da otra medalla de plata a México en el Mundial de Natación

Fukoka, Japón, 18 de julio (AP).— China prolongó su monopolio del oro en las pruebas de clavados del Mundial de Natación al llevarse el martes el título en la competencias de equipos mixtos, en la que México se apoderó de la presea de plata.

Al cabo de cuatro jornadas en el programa de clavados en la cita de Fukuoka, China sigue sin dar tregua al intentar repetir la gesta del año pasado en Budapest, donde se quedó con los 13 títulos. De momento, se han llevado ocho de los 13 en disputa.

En la final del martes, el cuarteto chino conformado por Si Yajie y Zhenga Jiuyuan (tres metros), Zhang Minjie (10 metros) y Bai Yuming (saltos mixtos sincronizados y 10 individuales) acumuló 489.65 puntos.

🇨🇳 Team China claimed the first gold medal of #AQUAFukuoka23 in #Artisticswimming! pic.twitter.com/OlxljXB1ce

— World Aquatics (@WorldAquatics) July 17, 2023