Muertes por COVID han aumentado 35% a nivel mundial en el último mes, alerta OMS

MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS).- Las muertes por coronavirus han aumentado en un 35 por ciento a nivel mundial en las últimas cuatro semanas, según ha informado en rueda de prensa el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“Sólo en la última semana, 15 mil personas de todo el mundo perdieron la vida por culpa de la COVID-19. Esto es completamente inaceptable, cuando tenemos todas las herramientas para prevenir infecciones y salvar vida”, ha lamentado el director general de la OMS.

Tal y como ha especificado, Ómicron sigue siendo la variante dominante. En concreto, la subvariante BA.5 representa más del 90 por ciento de las secuencias compartidas en el último mes.

Sin embargo, Tedros ha destacado que el número de secuencias compartidas por semana ha caído un 90 por ciento desde principios de este año, y el número de países que comparten secuencias ha descendido un 75 por ciento, “lo que hace mucho más difícil entender cómo puede estar cambiando el virus”, ha advertido.

“Todos estamos cansados de este virus, y cansados de la pandemia. Pero el virus no está cansado de nosotros”, ha alertado. En este punto, ha querido recordar que, ante la proximidad de un clima más frío en el hemisferio norte y de que la gente pase más tiempo en interiores, “los riesgos de una transmisión más intensa y de hospitalización aumentarán”. “No sólo para la COVID-19, sino para otras enfermedades, incluida la gripe”, agrega.

Así, para evitar este incremento de casos y del número de hospitalizaciones, ha pedido a la población que se vacune y, en caso de no contar con la dosis de refuerzo, ha reclamado la inoculación de la misma. También ha recomendado el uso de mascarilla cuando no se pueda respetar la distancia de seguridad y ha instado a evitar las aglomeraciones, sobre todo en espacios cerrados.

“NO PODEMOS VIVIR CON 15 MIL MUERTES A LA SEMANA”

“Se habla mucho de aprender a vivir con el virus, pero no podemos vivir con 15 mil muertes a la semana; no podemos vivir con el aumento de hospitalizaciones y muertes y no podemos vivir con un acceso desigual a las vacunas y otras herramientas para hacer frente al virus”, ha exclamado Tedros.

“Aprender a vivir con la COVID-19 no significa que finjamos que no está ahí. Significa que usemos las herramientas que tenemos para protegernos, y para proteger a los demás”, ha concluido.

