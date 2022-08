Bonilla acusa a Marina Ávila de nexos con el narco y los gobernadores 4T le reviran

Los gobernadores apoyaron a la actual mandataria de Baja California frente a los señalamientos del exgobernador Jaime Bonilla.

Tijuana, 18 de agosto (Zeta).- Un total de 21 mandatarios estatales -en funciones y electos, militantes o afines al partido Morena y al Presidente Andrés Manuel López Obrador-, integrantes del grupo auto denominado “Gobernadoras y Gobernadores de la 4ta Transformación”, manifestaron, la noche del 17 de agosto del 2022, su respaldo a su homóloga de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien fue acusada por el senador Jaime Bonilla Valdez, de supuestos pactos con el crimen organizado.

“Manifestamos nuestra solidaridad con nuestra compañera Marina del Pilar Ávila Olmeda y rechazamos cualquier acusación de complicidad con la delincuencia, venga de donde venga, como la expresada por el senador Jaime Bonilla”, señalaron los mandatarios estatales, a través de un desplegado, en el cual reconocieron, también, el “trabajo honesto” del Gobierno Federal para defender a la población.

Además de Mario Delgado Carrillo, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, los gobernadores que firmaron el desplegado fueron: Víctor Manuel Castro Cosío (Baja California Sur); Layda Elena Sansores San Román (Campeche); Rutilio Cruz Escandón Cadenas (Chiapas); Claudia Sheinbaum Pardo (Ciudad de México); e, Indira Vizcaíno Silva (Colima).

Además de Evelyn Cecia Salgado Pineda (Guerrero); Alfredo Ramírez Bedolla (Michoacán); Miguel Ángel Navarro Quintero (Nayarit); Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta (Puebla); Rubén Rocha Moya (Sinaloa); Alfonso Durazo Montaño (Sonora); Carlos Manuel Merino Campos (Tabasco); y, Lorena Cuéllar Cisneros (Tlaxcala).

Para mi Gobierno lo más importante es seguir trabajando para garantizar la seguridad y el bienestar de Baja California; no dudaremos, ni daremos un paso en falso. Nuestra postura en materia de seguridad es muy clara y sencilla: el que la hace, la paga. pic.twitter.com/RUghFYJjqT — Marina del Pilar (@MarinadelPilar) August 18, 2022

Así como Cuitláhuac García Jiménez (Veracruz); David Monreal Ávila (Zacatecas); Cuauhtémoc Blanco Bravo (Morelos); José Ricardo Gallardo Cardona (San Luis Potosí). También los gobernadores electos, Américo Villarreal Anaya (Tamaulipas); María Elena Hermelinda Lezama Espinosa (Quintana Roo); Julio Ramón Menchaca Salazar (Hidalgo); y, Salomón Jara Cruz (Oaxaca).

“Toda nuestra solidaridad y respaldo al trabajo honesto y comprometido de nuestra compañera gobernadora @MarinadelPilar para garantizar la tranquilidad del pueblo de Baja California. Rechazamos enérgicamente las acusaciones realizadas hoy por el senador Jaime Bonilla”, escribió Delgado Carrillo, en su cuenta de la red social Twitter, al compartir el desplegado.

BONILLA DENUNCIA SUPUESTOS ACUERDOS ENTRE EL CRIMEN Y EL GOBIERNO DE MARINA ÁVILA

Jaime Bonilla Valdez, exgobernador del estado de Baja California -del 1 de noviembre del 2019 al 31 de octubre de 2021-, regresó al Senado de la República, el 17 de agosto del 2022, para criticar a su sucesora, la actual mandataria estatal, Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Ello por los hechos de violencia que ocurrieron en diversos municipios de la entidad fronteriza con Estados Unidos, ya que, según dijo, fue un acto coordinado por los cárteles del crimen organizado, como un reclamo al Gobierno estatal por incumplir acuerdos.

“Lo que pasó en Baja California tenía que haber sido un arreglo previo entre los carteles, el [Jalisco Nueva Generación] CJNG le hizo un reclamo a la gobernadora, con una manta inmensa con señalamientos particulares, donde le dice que violó el acuerdo. Nunca pasó en mi gobierno y en mi gobierno nunca pasó un incidente donde quemaron más de 20 unidades”, acusó el ex mandatario estatal.

El exgobernador bajacaliforniano acudió a la sesión de apertura de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, ello luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dejara sin efecto la sentencia que le impedía recuperar su lugar como senador.

Bonilla Valdez describió a Ávila Olmeda como una política sin oficio, sin experiencia y que ocupa un esquema de seguridad como el implementado en el pasado por gobiernos de Acción Nacional (PAN), gracias a su esposo Carlos Alberto Torres Torres, ex diputado federal por dicho partido.

“Nos tratan de confundir que el tema de Baja California fue el mismo que pasó en Guanajuato y Jalisco, no es cierto, el tema de Baja California es una falla gubernamental estatal, es una falta de oficio político de conocimiento de lo que estaba pasando”, agregó el senador por Morena, el mismo partido en el que milita la actual gobernadora.

“Es imposible que las policías municipales, estatales y federales no hubieran sabido con la inteligencia que tienen lo que iba a pasar, si no sabían todavía está peor, en mando de quién estamos”, reclamó Bonilla Valdez en la tribuna desde la Cámara alta del Congreso de la Unión.

“No todo el mundo está preparado para tomar las riendas, es el caso de Baja California, una falta de experiencia, de oficio político de los temas, trajeron un impacto tremendo en la sociedad, donde se paró la economía, de hecho hay todavía negocios que no abren, entonces no hay justificación para lo que pasó”, expresó el ex gobernador bajacaliforniano.

“Se optó por un esquema idéntico al de Genaro García Luna, palabras del Presidente a la Gobernadora en una mesa de seguridad se lo dijo: eso no funciona. Ella como gobernadora pidió el apoyo, y el Presidente le dijo que la apoyaría […] Es un gobierno que a espaldas de lo que le promete al presidente hace cosas que no están de acuerdo con la 4T”, insistió Bonilla Valdez.

“Estamos viendo las consecuencias, un esquema panista que le dio al traste a muchos años a Baja California, ahora entra con un Gobierno de Morena, pero operado por un esquema panista, donde el mismísimo esposo de la gobernadora toma decisiones gubernamentales, al grado de proponer e imponer a secretarios [del gabinete estatal]”, abundó el senador.

Asimismo, Bonilla Valdez aseveró que se violó la Constitución cuando se nombró a Ricardo Iván Carpio Sánchez, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California, porque no tenía la edad requerida y dijo que este funcionario “ha sido señalado muchas veces de tener acuerdos con los cárteles”.

