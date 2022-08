La FIFA anuncia que se han vendido 2.5 millones de entradas para el Mundial de Qatar

ZÚRICH (AP).— La venta de entradas para la Copa Mundial alcanzó las 2.45 millones y apenas quedan 500 mil boletos disponibles a tres meses del inicio del torneo en Qatar, informó el jueves la FIFA.

Según el ente rector del futbol mundial, poco más de 520 mil boletos fueron vendidos por orden de solicitud durante el periodo que culminó esta semana.

Los partidos de Brasil contra Serbia y Camerún en la fase de grupos generaron la mayor demanda, así como los duelos Portugal-Uruguay, Costa Rica-Alemania y Australia-Dinamarca.

La FIFA indicó que los 10 países que coparon las solicitudes y compras incluyen a Qatar y a sus vecinos Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. Argentina, Brasil, México, Estados Unidos, Inglaterra, Gales y Australia son los otros.

FIFA World Cup Qatar 2022™ ticket sales reach 2.45 million

☑️Over half a million tickets sold in latest sales period

☑️High demand from the Arab region, the Americas and Europe

☑️Launch date for next sales phase to be announced in late September

More 👉https://t.co/76t7bMBugM pic.twitter.com/HkYpfKTuUm

— FIFA Media (@fifamedia) August 18, 2022