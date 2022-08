“El sistema funciona bien, no es necesaria una Reforma Electoral”, insiste Córdova

El Consejero presidente del INE aseguró que una Reforma Electoral no es necesaria en este momento, pero que si avanza en el Poder Legislativo debería de ser “producto de la cabeza y no del estómago”.

Ciudad de México, 18 de agosto (SinEmbargo).– Lorenzo Córdova Vianello, Consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), insistió en que no es necesaria una Reforma Electoral actualmente en el país, pero que si se realiza no debería de ser el resultado de filias, fobias o rencores personales.

Durante un foro del Parlamento abierto sobre la Reforma Electoral, el titular del organismo autónomo aseguró que el sistema “funciona y funciona bien”. “Si hay una reforma, será bienvenida, pero no es indispensable; es decir, la democracia mexicana no está en riesgo si no hay Reforma Electoral”, dijo durante la conferencia “Retos y oportunidades para el fortalecimiento del INE”.

“Si hay una Reforma Electoral, que sea producto de la cabeza y no del estómago, que no sea el resultado de filias y fobias –o peor aún, de rencores personales–, porque entonces tendremos garantías de que la reforma, lejos de fortalecer el sistema electoral, va a servir para dinamitarlo”, declaró Córdova.

El funcionario opinó que la reforma no es pertinente en este momento, pero en caso de que proceda la propuesta legislativa, debería de contemplar: que sea el producto de un consenso entre actores políticos; que sea para mejorar el sistema electoral; y que sea el resultado de diagnósticos adecuados con datos y objetivos, y no “de caprichos ni rencores”.

También recordó que, en caso de que avance la reforma propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, sería la primera iniciativa de su tipo que surge desde el Poder Ejecutivo y no contemple una amplia discusión pública.

En este sentido, opinó que una reforma al sistema electoral debe de contemplar el voto electrónico, perfeccionar el sistema representativo para terminar con la sobre representación del 8 por ciento, eliminar el secreto ministerial para el INE y transferir al Tribunal Electoral (TEPJF) la decisión sobre las medidas cautelares, así como simplificar el sistema y eliminar algunas de las prohibiciones hoy existentes, entre otros temas.

Con respecto al Presupuesto de Egresos para el próximo año, Córdova adelantó que el INE solicitará 24 mil 697 millones de pesos, los cuales se distribuirán entre presupuesto base, cartera institucional, presupuesto precautorio y financiamiento público para partidos.