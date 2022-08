VIDEO: Bolsonaro jalonea a joven que se manifestaba e intenta quitarle su celular

Ciudad de México, 18 de agosto (SinEmbargo).- El Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue criticado por jalonear a joven que se acercó para interrogarlo mientras graba con su celular.

La persona identificada que fue agredida por el mandatario es el youtuber Wilker Leão, quien quiso aproximarse a Bolsonaro para cuestionarlo sobre su forma de Gobierno; sin embargo, su respuesta no fue acertiva.

En el video difundido en redes sociales muestra cómo Jair Bolsonaro jalonea al joven y después intenta quitarle el celular. Ante las quejas del youtuber, los guardias del Presidente intervienen y lo retiran del lugar. Lo ocurrido fue al frente del Palácio de Alvorada, la residencia oficial del Presidente.

Hasta el momento, la Oficina de Seguridad Institucional brasileña ni Wilker Leão no se han pronunciado al respecto.

Al mismo tiempo en que los guardias retiraron a la fuerza al joven, otro también se acercó al periodista que registró el momento y le dijo que dejara de grabar.

El youtuber, pese a la situación, subió el material grabado con su celular y desde su punto de vista, quien reiteró en varias ocasiones que no se retiraría del lugar ante algunas llamadas de atención que recibió por el equipo de seguridad del mandatario.

En julio de este año, Jair Bolsonaro hizo oficial su candidatura a la reelección en octubre ante el expresidente Lula da Silva.

El Partido Liberal aprobó el domingo la candidatura de Bolsonaro durante su convención en un estadio de Río de Janeiro. El apoyo era ampliamente esperado y meramente simbólico, dado que el presidente de extrema derecha ha hecho campaña durante meses, recorriendo el país para recabar apoyo y recordar a los votantes por qué no deben respaldar a su némesis, el expresidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

“No necesitamos otra ideología que no haya funcionado en ningún otro lugar del mundo. Necesitamos mejorar lo que tenemos”, dijo Bolsonaro en el escenario, rodeado de ministros, exministros, familiares y otros aliados. “No es fácil, pero una cosa me consuela, es no ver a un comunista sentado en esa silla mía”.