Fiscalía de Campeche ratifica ante Congreso la solicitud de desafuero contra “Alito”

El Vicefiscal de la Fiscalía Anticorrupción fue el servidor campechano que entregó la solicitud de procedencia contra Alejandro Moreno por presunto enriquecimiento ilícito; se deberá de emitir un dictamen para presentarse ante el Pleno de la Cámara de Diputados y ahí sea votado.

Ciudad de México, 18 de agosto (SinEmbargo).- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Campeche ratificó ante la Cámara de Diputados su solicitud de procedencia contra el Diputado federal y dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas.

La solicitud estuvo a cargo de Loreto Verdejo Villacís, Vicefiscal de la Fiscalía Anticorrupción perteneciente a la mencionada dependencia campechana, reveló la Gobernadora del estado, Layda Sansores San Román.

“Hizo entrega de los documentos que integran la caprtea de investigación. Se espera la pronta instalación de la Sección Instructora”, añadió la Gobernadora morenista.

Asimismo, agregó que dicha Sección deberá emitir un dictamen con el fin de que este sea presentado ante el Pleno de la Cámara de Diputados para que ahí sea votado.

Hizo entrega de los documentos que integran la carpeta de investigación. Se espera la pronta instalación de la Sección Instructora, que deberá emitir un dictamen para presentarlo ante el Pleno de la Cámara donde será votado. pic.twitter.com/6J0JF76QQg — Layda Sansores (@LaydaSansores) August 19, 2022

“ALITO” EN LA MIRA

La Fiscalía del Estado de Campeche solicitó este martes a la Cámara de Diputados que comience el proceso de desafuero de Alejandro Moreno Cárdenas, “Alito”, Diputado y dirigente nacional del opositor del PRI, por enriquecimiento ilícito.

Así lo informó el presidente de San Lázaro, el Diputado Sergio Gutiérrez Luna, en conferencia de prensa. “Están solicitando en términos de este escrito la declaratoria de procedencia contra el C. Alejandro Moreno Cárdenas a efecto de poder proceder penalmente en su contra por aparecer como probable responsable de la comisión del delito de enriquecimiento ilícito previsto y sancionado en los artículos 300, 301 y 302 del Código Penal de Campeche”, dijo.

El Fiscal de Campeche, Renato Sales Heredia, aclaró que la carpeta de investigación “no tiene nada qué ver con los audios” que ha publicado la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores. “Afirmarlo categóricamente, la carpeta de investigación no tiene que ver con los audios, tiene que ver con una investigación del Ministerio Público por enriquecimiento ilícito”.

“En qué consiste: en la desproporción en los ingresos que devenga el servidor público en sus distintos cargos y las propiedades que se encuentran a su nombre. En este caso, se conoce como lo que se denomina inversión de la carga de la prueba: el imputado debe mostrar legalmente que posee legalmente estos bienes”, indicó Sales.

La investigación incluye su periodo como Gobernador de Campeche. “Él construye esta propiedad durante esta época”, precisó el Fiscal, quien en 2015 compitió con Moreno precisamente por la gubernatura de Campeche.

Por su parte, Alejandro Moreno Cárdenas respondió a dicho pedido por la Fiscalía de Campeche asegurando que no dará un paso atrás ante los intentos de “persecución”, “venganza” e “intimidación” de Morena, el partido en el poder.

“Una vez más, el Gobierno de Morena demuestra la manera ilegal, selectiva y autoritaria de cómo utilizan las instituciones del Estado mexicano para perseguir en intimidar opositores”, aseguró “Alito” en un video publicado en sus redes sociales.

Moreno aseguró que lo amenazaron “de que se dejarían venir con todo y cumplieron”. “Aquí estoy, aquí seguiré, no van a doblarme, no me van a asustar ni menos van a conseguir que el PRI aprueba las reformas que pretenden destruir a México”, indicó, en referencia a la Reforma Electoral propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.