“Hilary” se intensifica a huracán categoría 4; avanza hacia las costas de BC y BCS

Ciudad de México, 18 de agosto (AP).— El huracán “Hilary” ganó fuerza rápidamente hasta alcanzar la categoría 4 frente a la costa del Pacífico mexicano el viernes y podría convertirse en la primera tormenta tropical que azota el sur de California en 84 años, causando “impactos significativos e inusuales”, incluyendo grandes inundaciones.

El meteoro tenía vientos sostenidos de casi 230 kilómetros/hora (145 millas por hora) a las 06:00 de la madrugada del viernes y se espera que su rápido fortalecimiento continúe hasta el viernes, antes de empezar a debilitarse, apuntó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés). Pero cuando se acerque a la península mexicana de Baja California el sábado en la noche seguirá teniendo categoría de huracán, y el domingo se acercará al sur de California convertido en tormenta tropical.

Ninguna tormenta tropical ha tocado tierra en el sur de California desde el 25 de septiembre de 1939, según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos.

En la madrugada del viernes, el vórtice de Hilary estaba a unos 640 kilómetros (400 millas) al sur de Los Cabos, en el extremo sur de la península de Baja California, y se desplazaba en dirección oeste-noroeste a unos 20 km/h (13 mph), pero se espera que vire gradualmente al norte durante el sábado.

El Gobierno de México amplió un aviso por huracán y una alerta por tormenta tropical hacia el norte para partes del estado de Baja California Sur y activó un aviso por tormenta tropical para zonas del territorio continental.

“Se prevén precipitaciones de entre 8 y 15 centímetros (entre 3 y 6 pulgadas), con cantidades aisladas de 25 cms (10 pulgadas) en zonas del sur de California y el sur de Nevada, lo que provocaría impactos significativos e inusuales. En otros puntos del oeste de Estados Unidos se esperan lluvias totales de entre 3 y 8 cms (entre 1 y 3 pulgadas)”.

SpaceX demoró, por lo menos hasta el lunes, el lanzamiento de un cohete que pondría en órbita un satélite desde una base en la costa central de California. Las condiciones en el Pacífico podrían dificultar la recuperación del impulsor del cohete, indicó.

