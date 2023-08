La OMS advierte que la COVID sigue siendo “una amenaza” y monitorea variante BA.2.86

Madrid, 18 Ago. (Europa Press).- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha advertido de que la COVID-19 “sigue siendo una amenaza para la salud mundial” a pesar de que “ya no es una emergencia sanitaria mundial, sigue siendo una amenaza para la salud mundial”.

En su discurso inaugural en la reunión de los ministros de salud del G20, que se está celebrando en la India, Tedros ha recordado el aumento de casos que se está produciendo en algunos países y ha señalado que la OMS ha clasificado BA.2.86, que contiene “un gran número de mutaciones”, como “variante en vigilancia”.

WHO has designated #COVID19 variant BA.2.86 as a ‘variant under monitoring’ today due to the large number of mutations it carries.

So far, only a few sequences of the variant have been reported from a handful of countries.

🔗 https://t.co/3tJkDZdY1V

— World Health Organization (WHO) (@WHO) August 17, 2023