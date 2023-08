Cúpula policial de Brasilia es detenida por permitir insurrección de bolsonaristas

Madrid, 18 de agosto (Europa Press).– La Policía Federal y la Fiscalía de Brasil han lanzado este viernes un operativo contra la cúpula de la Policía Militar de Distrito Federal, que se ha saldado con media docena de registros y siete detenciones, entre ellas la de dos comandantes y cinco oficiales, por supuesta connivencia con los ataques del 8 de enero.

Entre los detenidos están el comandante general de la Policía Militar, el coronel Klepter Rosa Gonçalves, y el excomandante coronel Fábio Augusto Vieira, sospechosos de irregularidades en la planificación del operativo de seguridad que tenía que custodiar la sede de los Tres Poderes de los manifestantes que protestaban por la derrota de Jair Bolsonaro en las elecciones.

Los otros detenidos son los coroneles Jorge Eduardo Naime, Paulo José Ferreira, Marcelo Casimiro, el mayor Flávio Silvestre de Alencar –a quien se ve en los vídeos retirarse cuando comienzan los disturbios– y el teniente Rafael Pereira Martins, todos con puestos de mando durante aquel día.

📢 É surreal o que as investigações da PF mostram sobre a Polícia Militar do DF. Um major que estava atuando no 8 de janeiro havia enviado a mensagem "Na primeira manifestação, é só deixar invadir o Congresso" em dezembro, poucas semanas antes do ataque.

Ele comandava a PM no… pic.twitter.com/QgHUul53VL

— Sleeping Giants Brasil (@slpng_giants_pt) August 18, 2023