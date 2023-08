Veracruz: Ahora arrojan bolsas con restos humanos en carretera Cd. Mendoza-Esperanza

Los hechos se dieron este viernes a un costado del tramo Ciudad Mendoza-Esperanza, a la altura del municipio veracruzano de Nogales.

Ciudad de México, 18 de agosto (SinEmbargo).- Tres bolsas con restos humanos fueron arrojadas a un costado de la autopista Córdoba-Puebla, en el estado de Veracruz.

Reportes señalan que el hallazgo se dio en el tramo Ciudad Mendoza-Esperanza, en el municipio de Nogales, cuando automovilistas que circulaban la zona reportaron a los servicios de emergencia, pues detallaron que de las bolsas parecía salir sangre y posibles restos humanos.

La Policía Ministerial y elementos de seguridad de la entidad, así como de otras corporaciones, acudieron al lugar para poder resguardar y procesarla, así como tomar las evidencias necesarias y retirar los restos del sitio.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz dio a conocer que, durante la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, encabezada por el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, la titular de la FGE, Verónica Hernández Giadáns, presentó avances con respecto al hallazgo de los restos humanos en la carretera veracruzana.

Señaló que un grupo multidisciplinario de peritos practica las pruebas de criminalística de campo y laboratorio para poder determinar lo sucedido e identificar a la víctima y así, poder dar con los presuntos responsables.

El pasado 14 de agosto, Verónica Hernández informó que en Poza Rica se encontraron restos humanos de al menos 13 personas, en unos congeladores, aunque podrían ser más.

La Fiscal dio un mensaje en la conferencia informativa del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, en el que detalló que la dependencia abrió ayer las carpetas de investigación sobre el hallazgo de los cuerpos humanos en dos inmuebles.

“La Dirección General de los Servicios Periciales, desde que tuvo conocimiento de los hechos, practica las pruebas de criminalística de campo y laboratorio que se efectúan en este tipo de casos, que nos permitirán determinar el número de individuos implicados y sus identidades”, aclaró.

Hernández Giadáns afirmó que no fueron 34 personas como se manejó en algunos medios, sino 13, aunque no descartó que ese número aumentara con el avance de las investigaciones.

“Cualquier dato que se maneje sobre el número de individuos y/o identidades, carece de soporte técnico, real, objetivo y científico, por lo que no se puede hablar en este momento de un número específico”, afirmó.