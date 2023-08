La Final de Copa Jalisco se pospone por desaparición de 5 jóvenes en Lagos de Moreno

Los encuentros deportivos se llevarán a cabo el próximo 10 de septiembre en el Estadio de Jalisco; la medida fue tomada como acto de solidaridad y unidad con la localidad jalisciense.

Ciudad de México, 18 de agosto (SinEmbargo).- El Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, confirmó este viernes que la final masculina y femenina de la Copa Jalisco ha sido pospuesta luego de la desaparición de los cinco jóvenes en Lagos de Moreno.

“Hoy tomamos la decisión, en conjunto con los alcaldes y las autoridades involucradas, de posponer la final femenina y masculina de la Copa Jalisco, que se disputarían el domingo 27 de agosto en el Estadio Jalisco”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

Alfaro explicó que la decisión fue tomada como un acto de solidaridad y unidad con Lagos de Moreno, uno de los equipos finalistas de la rama varonil y que representa a la localidad donde recientemente fueron asesinados cinco jóvenes.

Hoy tomamos la decisión, en conjunto con los alcaldes y las autoridades involucradas, de posponer la final femenina y masculina de la Copa Jalisco, que se disputarían el domingo 27 de agosto en el estadio Jalisco. Lo hacemos como un mensaje de solidaridad y de unidad con Lagos… — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) August 18, 2023

Agregó que la nueva fecha para la final será el próximo domingo 10 de septiembre en la misma sede.

“Hemos decidido que el evento será una convocatoria por la paz y la unidad”, finalizó.

El pasado 12 de agosto, cinco jóvenes fueron reportados como desaparecidos en el municipio de Lagos de Moreno, de la Región Altos Norte de Jalisco.

La Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas anunció el despliegue de un operativo para buscar al grupo de amigos que fue visto por última vez el 11 de agosto, aproximadamente a las 23:00 horas

Los jóvenes desaparecidos fueron identificados como: Roberto Olmeda Cuéllar, Diego Lara Santoyo, Uriel Galván, Jaime Adolfo Martínez Miranda y Dante Hernández.

De acuerdo con las primeras indagatorias, los cinco amigos iban en un vehículo Volkswagen Jetta, con placas JTJ-8638, en color café, que conducía Diego Lara.

Días después, la Fiscalía de Jalisco informó que hallaron dos vehículos relacionados con los muchachos, que fue quemado: en él se hallaron restos que se presumieron humanos.

“Se harán los estudios de los restos para identificar el número de víctimas y obtener los perfiles genéticos, así como el de los familiares, para tener la referencia comparativa”, indicó el Fiscal de Jalisco, Luis Méndez Ruiz.

Ubicado a 37 kilómetros de León, que une una autopista de cuota y una carretera federal, Lagos de Moreno es el municipio con más desaparecidos después del área metropolitana de Guadalajara, donde en mayo fueron secuestrados y asesinados ocho jóvenes, en el estado que también ocupa el primer lugar nacional en personas ausentes y en fosas clandestinas.

Según cifras oficiales, en Jalisco desaparecen a diario 15 personas en promedio y son asesinadas seis, cuatro sin identificar. Y de 2018, cuando comenzó el Gobierno de Enrique Alfaro, han desaparecido 22 mil 633 personas, de las que ocho mil 300 no han sido localizadas y 2 mil 211 sin vida. Las otras 12 mil 914 se encontraron vivas.

— Con información de Álvaro Delgado Gómez