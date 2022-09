A 5 años del 19S, autoridades olvidan edificio de la Roma en riesgo de colapsarse

A pesar de la existencia de al menos cuatro dictámenes emitidos por el Instituto para la Seguridad de las Construcciones, en los cuales se determina que el condómino de Aguascalientes 12 esté en alto riesgo de colapso, el Gobierno de la Ciudad de México ni la Comisión para la Reconstrucción capitalina han realizado algún tipo de trabajo o intervención en el inmueble, el cual, a cinco años del sismo, está prácticamente abandonado y representa un riesgo para los vecinos y las personas que se niegan a dejar sus departamentos.

Ciudad de México, 18 de septiembre (SinEmbargo).- A cinco años del sismo del 19 de septiembre de 2017, al menos 70 familias que vivían en el multifamiliar de Aguascalientes 12, ubicado en la colonia Roma de la Ciudad de México, las cuales se vieron obligadas a abandonar sus hogares debido a los daños que sufrió el inmueble, reclaman al Gobierno de la Ciudad de México, la demolición y reconstrucción del condómino, el cual sufrió daños importantes en su estructura lo que lo llevó a ser catalogado por el Instituto para la Seguridad de las Construcciones como de alto riesgo de colapso.

Desde entonces, al menos 65 de las 70 familias que familias que vivían ahí tuvieron que dejar sus departamentos por las afectaciones en estructuras, trabes, muros y escaleras de los dos edificios que componen el inmueble. A pesar de esta situación, en el inmueble aún habitan cinco familias que se niegan a abandonarlo argumentando que este se encuentran en optimas condiciones para ser habitado.

“Hay cuatro cédulas con los cuatro dictámenes que emitió el Instituto para la seguridad de las Construcciones en el cual lo catalogan como alto riesgo de colapso por lo que no debe de ser habitado debido a los graves daños que hay en la estructura trabes, columnas y todo esto que pone en riesgo la vida de las personas que viven ahí en el edificio, las edificaciones aledañas y hasta los transeúntes”, afirmó María de los Ángeles Moreno Arroyo, una de las vecinas afectadas.

El 22 de noviembre de 2017, el Comité de Urgencias de Protección Civil emitió un oficio —con número ISCDF-DG-2017-1494— en el cual se catalogó al inmueble de Aguascalientes 12 en alto riesgo de colapso al afirmar que “no podrá ser ocupado en razón de la magnitud de los daños reportados, poniendo en riesgo la vida de sus ocupantes ante una nueva eventualidad sísmica”.

En un segundo oficio —emitido el 10 diciembre de 2018— más de un año después del sismo, el Instituto para la Seguridad de las Construcciones detalló que luego de realizar una nueva revisión en ambas torres se pudo corroborar que uno de los edificios “sufrió grandes desplazamientos durante el sismo lo que provocó la fractura de algunas columnas en el nivel de semisótano teniendo el acero de refuerzo expuesto y en algunos casos con pandeo, el resto de las columnas de nivel mencionado presentan fisuras en su sección transversal”.

En dicho dictamen también se confirmó la presencia de fisuras en columnas a nivel de planta baja y el primer nivel y fracturas en los muros divisorios de mampostería en los primeros cuatro niveles.

En un tercer oficio emitido por el Instituto para la Seguridad de las Construcciones —éste del 3 de julio de 2020—, la dependencia detalló, en ese entonces, que a punto de cumplirse tres años del sismo, las autoridades capitalinas no había realizado ningún tipo de trabajo en el inmueble, hizo énfasis en las afectaciones y daños en ambos edificios y volvió catalogar al edifico en alto riesgo de colapso.

“No se ha realizado ninguna acción encaminada a restituir los graves daños que presentan los elementos estructurales de la edificación como son severas fracturas en columnas del sótano con disgregamiento de concreto como principal afectación, agrietamientos en columnas de los niveles superiores, desconchamiento de concreto entre la losa y los núcleos de escaleras, además de numerosas afectaciones a muros divisorios en todos los niveles. Estos daños manifiestan claramente que la estructura es muy flexible, por lo que es muy vulnerable ante cargas accidentales como son los sismos. Adicionalmente se debe mencionar que el edificio presenta un desplomo de 25 cm hacia el oriente, siendo el límite permisible de 15 cm, por lo que se observa que rebasa claramente el estado límite de servicio”.

En dicho documento, el Instituto para la Seguridad de las Construcciones también ahondó en el riesgo que generaba que un grupo de vecinos siguiera viviendo en el edificio al afirmar que esta situación ponía en riesgo su integridad e hizo un llamado a las autoridades correspondientes para tomar acciones y prevenir cualquier peligro.

“Se observó que el edifico continúa siendo ocupado por algunos residentes, siendo importante mencionar que la situación estructural actual de dicho edificio es de alta vulnerabilidad ante eventos sísmicos y podría poner en riesgo la integridad de dichas personas por lo que sugiere que esa autoridad en el ámbito de su perspectiva competencia tome en cuenta las consideraciones técnicas emitidas con relación al estado en que se encuentra el inmueble a efecto de prevenir cualquier peligro que pudiera generar la falta de intervención en términos de lo que al respeto establece el Reglamento de Construcciones local”.

Finalmente, en un cuarto oficio —éste con fecha del 31 de enero de este año—, el Instituto para la Seguridad de las Construcciones detalla que realizó una nueva visita técnica en la cual reiteró que los edificios de Aguascalientes 12 son considerados “en alto riesgo de colapso debido al severo daño constatado en las columnas del sótano y a los excesivos desplazamientos horizontales que pudieran presentarse en casos de sismo intenso”.

A pesar de lo mencionado en los cuatro oficios, ni el Gobierno de la Ciudad de México, ni la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México a cargo de Jabnely Maldonado Meza, titular de la dependencia desde julio de 2021, luego de que César Cravioto, quien se desempeñaba en dicho cargo y quen dejara su puesto para ocupará un lugar en el Senado de la República en sustitución de Martí Batres, han realizado algún tipo de trabajo o intervención en el inmueble.

Ante esta situación, Jabnely Maldonado Meza, Comisionada para la Reconstrucción de la Ciudad de México indicó que en primera instancia la dependencia a su cargo, respaldada por el voto del 80 por ciento de los vecinos, habían acordado la demolición y reconstrucción del inmueble pues en cuestión costo-beneficio era más barato que una rehabilitación.

Sin embargo, dijo, la pandemia de COVID-19 generó un alza en los precios del acero que provocaron que la reedificación quedara descartada, esto a pesar de que el condómino de Aguascalientes 12 ha sido catalogado como de alto riesgo de colapso en cuatro dictámenes del Instituto para la Seguridad de las Construcciones.

“Digamos que la ley para la reconstrucción y el plan tiene un criterio el mecanismo por el cual nosotros podemos cambiar la intervención que se llama costo-beneficio, es decir, cuando la rehabilitaciones son muy costosas, podemos nosotros reconstruir y con la redensificación haciendo un proyecto financieramente es viable hacerlo a darle viabilidad al proyecto”.

La Comisionada aseguró que la decisión de cambiar a una rehabilitación va más allá del criterio de costo-beneficio y afirmó que el proyecto garantiza la seguridad estructural del inmueble, situación que no convence a los propietarios de los departamentos y a vecinos de casas aledañas a Aguascalientes 12.

“Recientemente nosotros planteamos junto con el Instituto para la seguridad de las construcciones la Consejería Jurídica en las diversas instancias incluida la Secretaría de Gobierno una alternativa de la rehabilitación dejando absolutamente seguro los departamentos estos 70 departamentos y habitable esto lo planteamos para llevarse a cabo en aproximadamente 13 o 14 meses […] Más allá del tema del criterio de costo-beneficio, nosotros lo que ofrecemos es que el proyecto de rehabilitación garantiza la seguridad estructural y eso es a lo que estamos nosotros abocados”.

En palabras de la funcionaria, actualmente la rehabilitación de Aguascalientes 12 está más o menos proyectada en 80 millones de pesos y la reconstrucción en más de 250 millones de pesos.

Ruth Pérez Paredes, representante legal de los condóminos de Aguascalientes 12, afirmó que la decisión pasar de la reconstrucción a solo rehabilitación del inmueble surgió a partir de que Jabnely Maldonado fue nombrada como Comisionada para la reconstrucción, pues dijo, desde que ocurrió el temblor las autoridades siempre habían indicado que el edificio debía ser demolido.

“Cuando a Jabnely Maldonado la hacen Comisionada para reconstrucción, de la noche a la mañana nos cambia que el edificio se puede rehabilitar cuando siempre se manejó que era tirarlo y reconstruirlo, hubo mesas de demolición, se fue el Comité de Emergencias, estamos catalogados de alto riesgo de colapso por cuatro dictámenes del ISC (Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México), cumplimos con todo lo que marca el plan de la reconstrucción, lo cual es una ley, y sin embargo, ahora ellos no quieren cumplir la ley, simplemente no tienen ya dinero y lo que nos están haciendo es mandarnos a ahora a rehabilitar el edificio”.

En tanto, María de los Ángeles Moreno Arroyo, aseguró que Maldonado Meza está poniendo en riesgo la integridad de las personas que viven ahí, y a las que se niega a desalojar a pesar de una orden de un juez, y al apoyar los trabajos de rehabilitación del edificio.

“Ella está actuando poniendo en riesgo, hasta su puesto, poniendo en riego hasta su libertad, porque la orden de un juez es para cumplirla y ella sí fue muy clara, ella dijo ‘ningún juez me va a venir a decir lo que tengo que hacer’”.

La representante legal de los condóminos de Aguascalientes 12 hizo un llamado a la Comisionada Jabnely Maldonado y al Gobierno de la Ciudad de México para que dejen de lado el interés económico, cumplan con la demolición y reconstrucción del inmueble y entreguen una obra que garantice la seguridad de todas las familias.

“Yo lo que les diría es que valoren, que no que no pongan en riesgo, la seguridad de 70 familias tratando de rehabilitar algo que es de reconstrucción, reconsideren, por favor, que 70 familias no pueden regresar a un edificio medio parchado porque esa es la realidad”.

CINCO AÑOS Y CONTANDO

Pese a las promesas y compromisos hechos por las autoridades, han pasado cinco años desde que la gran mayorías de las familias que vivían en el multifamiliar de Aguascalientes 12 abandonaros sus hogares. A un lustro del sismo que cambió sus vidas para siempre, los vecinos siguen a la espera de soluciones y acciones.

La gran mayoría de los vecinos, señalan María de los Ángeles y Ruth Pérez, se encuentran viviendo con otros familiares ante la imposibilidad de pagar una renta debido a los altos precios que se manejan en la Ciudad de México. En tanto, varias familias tuvieron que emigrar a otros estados en busca de nuevas oportunidades. Aunado a esto se encuentran las 12 personas que perdieron la vida durante estos cinco años y que ya no tuvieron la oportunidad de volver a sus hogares.

“Es una situación muy delicada, muy grave. Hay niños que ya nacieron de vecinos que no conocen su casa, hay doce vecinos que fallecieron y tampoco tuvieron ya la oportunidad de regresar a su casa, casi el 80 por ciento de los vecinos somos personas de la tercera edad, ya fallecieron 12 vecinos nuestros que ya no ya no tuvieron la oportunidad de regresar nada más por la indolencia de un gobierno que no quiere cumplir con lo que por obligación le corresponde, porque no nos están haciendo ningún favor”, mencionó María de los Ángeles Moreno Arroyo.

Ruth Pérez afirmó que desde hace cinco años, las familias de Aguascalientes 12 han estado sometidas a un constante desgaste emocional, recalcó que la gran mayoría no cuenta con los recursos necesarios para pagar una renta, pues dijo, mucha de la gente que ahí vivía son personas de la tercera edad que dependen de una pensión.

“Es un desgaste emocional y económico para las familias porque la gente está haciendo un esfuerzo, las familias con mucho esfuerzo están pagando para que podamos estar cubriendo los honorarios de los abogados, para que podamos estar cubriendo estudios, o sea la gente está viviendo con una ayuda cuatro mil pesos, pero con estos cuatro mil pesos tienen que ayudarse y mucha gente es de la tercera edad, vive de una pensión. Pasa este desastre hace cinco años, se tienen que ir a buscar, están de arrimados con familiares, han tenido que irse a provincia a buscar rentas más económicas porque no les alcanza. Han sido cinco años de estar tocando puertas, buscando y cuando ya veíamos una luz al fondo, se nos vuelven a cerrar las puertas y ahorita es o aceptan la rehabilitación o ahí se quedan en la congeladora con un elefante blanco que no sabemos si en el próximo sismo va a aguantar o vamos a estar a víspera de Dios a ver si no se nos cae”.

Ante esta situación, la Comisionada Jabnely Maldonado agradeció y reconoció la paciencia que han tenido las familias afectadas. Aseguró que su compromiso como funcionara es restituir lo más pronto posible a las familias que perdieron su patrimonio.

“Mi compromiso como funcionaria y el compromiso del Gobierno de la Ciudad es restituir a las familias que perdieron su patrimonio y es pues trabajar como hasta ahora lo hemos hecho para que el resto que aún falta por regresar a su casa lo hagan y lo hagan cuanto antes ese es el compromiso. Y el mensaje que enviamos es de agradecimiento y reconocimiento a toda la paciencia que han tenido”.

Finalmente, los vecinos del condómino afirmaron que seguirán unidos, luchando el tiempo que sea necesario para exigir a las autoridades la demolición y reconstrucción del edificio.

“Seguiremos en la lucha, seguiremos al pie del cañón el tiempo que Dios quiera, vamos a estar de la mano. Creemos que estamos con un excelente buffet jurídico, nos están representando como debe de ser, haciendo valer las leyes, seguiremos en pie de lucha en pie de lucha, no nos queda otra”.

