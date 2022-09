Kate del Castillo cuenta una historia de sororidad con humor en Armas de mujer

Armas de mujer es la nueva serie de HBO Max que combina el drama con la comedia bajo un humor bastante ácido que promete„ a través de sus ocho capítulos, mantener al espectador frente a la pantalla con un historia llena de sororidad.

Ciudad de México, 18 de septiembre (SinEmbargo).– Cuatro mujeres deberán unir fuerzas y olvidarse de sus diferencias para intentar sobrevivir en un escenario lleno de narcos a los que sus maridos han robado en Armas de mujer, la nueva serie de HBO Max protagonizada y producida por Kate del Castillo.

Del Castillo (Ángela), Roselyn Sánchez (Sofía), Sylvia Sáenz (Viri) y Jeimy Osorio (Esme) se han convertido de un día para otro en las esposas de “los malos”, hombres que robaron una cantidad fuerte de dinero a un importante capo del narcotráfico y ahora han sido encarcelados. Sin embargo, esa deuda alcanza a sus parejas, y ellas deberán enfrentarse a la oleada de obstáculos que se les vienen encima.

“El hombre hace la guerra y la mujer hace la paz”, así describe Kate del Castillo esta historia en entrevista con SinEmbargo. “El lubricante social es la mujer, como las que tratamos de que todo corra bien. Nos metimos en una situación que nosotras no buscamos, que no fue lo nuestro, y sin embargo, tenemos que sobrevivir”.

Estas mujeres de personalidades completamente distintas sólo tienen en común el turbio negocio de su maridos, pero ahora, aunque no lo quieran, van a tener que soportarse entre ellas y convivir. Diferencias que terminarán por unirlas.

“Yo creo que eso es lo que hace que este grupo funcione. Sabemos que no es ni través de la competencia ni través de destruirnos, al contrario, tenemos que trabajar en la compasión, en el perdón, en tantas cosas que nosotras quizá como mujeres en silencio, otras callamos o no compartimos con los demás. Hay muchas inseguridades que no solamente vivimos como mujeres sino a nivel personal, para mí fue bien bonito que nosotras como profesionales pudiéramos abrazarlo, pudiéramos llevar eso y pudiéremos ser ejemplo de que seamos coherentes a los hora de llevar estar propuesta, pero también detrás de cámaras”, cuanta la actriz puertorriqueña Roselyn Sánchez.

De una vida glamurosa y despreocupada ahora estas mujeres pasan a encontrarse cara a cara con terribles criminales y asesinos. Cada una con un punto débil y una habilidad defenderá su propia vida y la de los demás siendo guiadas por la tenacidad de Ángela, que prefiere actuar antes de pensar mucho las cosas.

“Kate es una líder nata, Kate tiene esta capacidad y por eso era obvio que por supuesto que iba a terminar produciendo este proyecto, generando contenidos como este y porque lo tiene realmente de una forma nata”, destaca Sylvia Sáenz, quien deja atrás el mundo de las telenovelas para hundirse por completo en el streaming.

Aunque esta historia tiene como contexto al narcotráfico, la historia no concentra su trama en él, sino en el empoderamiento de las cuatro mujeres y la sororidad que va surgiendo entre ellas.

“Se trata de cómo podemos ser tan diferentes la una a la otra, y que eso que tú tienes diferente me hace crecer a mí, creo que eso no solamente lo podemos ver dentro de la pantalla sino también fuera, pero lo bonito de esta historia es que sí es necesario unirse y sí es necesario sacar todas nuestras armas para poder sobrevivir. Es bonito ver cómo nuestras diferencias son necesarias dentro de un grupo pero no enfocándonos en cuán diferentes somos, sino qué es lo que podemos aportar”, agrega Sánchez.

A través de los ocho capítulos en los que está contada esta serie, Ángela, Sofía, Viri y Esme desarrollará su propio arco de personajes, pasando del odio y rivalidades a una amistad, pero sin dejar de lado el humor negro que ensalza la trama, como destaca Kate:

“Creo que la acción viene de cada una, porque cada una tiene un rollo muy diferente dentro de sus cabezas. Son mujeres completamente diferentes que se ven en una situación y que tiene que aprender a llevar entre ellas y ayudarse entre ellas. Es comedia ácida, una comedia oscura de la cual que espero que la gente se divierta tanto como nosotras haciéndolo”.

Armas de mujer, que cuenta además con la actuación de Rodrigo Murray, Jessica Lindsey y Julieta Egurrola, se estrenó este 15 de septiembre en Peacock TV y llegará este mismo mes a la plataforma de HBO Max, aunque aún no se confirma la fecha exacta.

“El mundo está tan jodido, entre pandemia, y desastres naturales, la política y la economía, uno prende en las noticias y usualmente todo es negativo, y la gente quiere reír con una serie como ésta. Hay mucho contenido diferente, tantas ventanas disponibles, tiene un poquito de todo, pero la gente lo más que quiere es pasar un rato divertido, y sí, en Armas de mujer hay mucho tema bien fuerte, mucho morbo, pasa de todo, pero al final lo que queremos es sacar una carcajada, y las situaciones son tan absurdas que por momentos dan risa. Entonces es como dentro de lo dramático vamos a sacar esa comedia. Una comedia honesta, con gozo. Queremos hacer que la gente piense, peor que también se ría”, acentúa Jeimy Osorio.