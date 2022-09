“Canelo” Álvarez se someterá a cirugía en la mano; tendrá 6 semanas de recuperación

Por Jonathan Dilan López

Ciudad de México, 18 de septiembre (ASMéxico).- Saúl “Canelo” Álvarez derrotó a Gennady Golovkin en una trilogía esperada por millones de aficionados al boxeo. El peleador tapatío venció por decisión unánime a su rival kazajo en T-Mobile Arena de Las Vegas para poner fin a una rivalidad que marcó época en el deporte de los puños.

Mucho se habló sobre si esta será la última pelea de Saúl Álvarez en el año y fue el propio pugilista mexicano quien decidió poner fin a los rumores. En entrevista con Azteca Deportes, “Canelo” indicó que se someterá a una cirugía en la mano y ello lo obligará a estar mes y medio sin tener actividad.

“Es como si fuera una limpieza de meniscos en las rodillas. Tengo muchas callosidades, muchos excesos y con láser me los van a quitar. Serán seis semanas de recuperación”, dijo Álvarez, quien brindó detalles respecto a su próxima intervención en la mano.

¿QUÉ LE DIJO “CANELO” A GOLOVKIN TRAS EL COMBATE?

Después del contundente triunfo del “Canelo” Álvarez sobre Gennady Golovkin, las cámaras captaron a ambos peleadores intercambiar palabras y fundirse en un abrazo cálido. Saúl fue cuestionado sobre lo que habló con GGG, a quien se rindió en elogios.

“Le agradecí a Golovkin por estas tres grandes peleas que tuvimos. Se comportó muy bien, él es un peleador fuerte, sabe boxear y manejar muy bien su guardia. No es fácil entrar por su jab. No fue fácil, pero di lo mejor a pesar de mis cosas y me quedo tranquilo”, concluyó.