Woody Allen terminará su película número 50 y se retirará del cine; planea escribir

Barcelona, 18 de septiembre (Europa Press/AP).– El cineasta Woody Allen ha afirmado que su próxima película será la número 50 y “en principio” no hará más, sino que prevé escribir su primera novela.

Lo ha dicho en una entrevista que el medio español La Vanguardia publicó este sábado, a propósito de la próxima publicación de su libro de cuentos cómicos Gravedad cero (Alianza) el próximo 27 de septiembre.

“Mi idea, en principio, es no hacer más cine y centrarme en escribir, estos cuentos y, bueno, ahora estoy pensando más bien en una novela”, explica, pero no prevé publicar más memorias.

Se retira Woody Allen del cine. Su próxima película, la número 50, es la última. Deja una filmografía con títulos como Annie Hall, Manhattan, Hannah And Her Sisters, Midnight In Paris, Blue Jasmine, Crimes And Misdemeanors, The Purple Rose Of Cairo y Match Point, entre otras. pic.twitter.com/tSnvOapzFT

— Pablo Planovsky (@PabloPlanovsky) September 18, 2022