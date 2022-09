Rubén Moreira: Es muy mezquino politizar la seguridad; los muertos los pone la gente

Ciudad de México, 18 de septiembre (SinEmbargo).- Rubén Moreira Valdez, Coordinador de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pidió a senadores de todos los grupos parlamentarios votar a favor de que se amplié el plazo del Ejército en las calles hasta 2028, ya que “es muy mezquino politizar la seguridad, porque los muertos los pone la gente, no los partidos políticos”.

Moreira dijo lo anterior al contestar preguntas durante una transmisión de Desde la Cámara, y señaló que para la seguridad de la ciudadanía es necesaria la participación de los tres órdenes de Gobierno porque “estamos en una emergencia nacional”, destacando los casos de Zacatecas y Guanajuato, ya que forman parte de los lugares más peligrosos del mundo.

“México requiere paz y requiere que el ciudadano pueda salir a las carreteras, que el empresario pueda sacar sus productos, que no haya atentados, que baje el número de homicidios, que es muy alto en nuestro país, yo creo que es lo que requiere México, requiere además que haya una coordinación entre los tres órdenes de Gobierno. Yo pienso varias cosas al respecto, primero, es muy mezquino politizar la seguridad, porque los muertos los pone la gente, no los partidos políticos”, expuso.

Además, el priista señaló que hay grupos criminales que no podrán controlarse a menos que se nos auxiliemos de las Fuerzas Armadas: “si no hay una coordinación para llevar a esos delincuentes a los penales de alta seguridad pues no se logra la tranquilidad”.