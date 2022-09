No es ilegal lanzar peluches del Dr. Simi: Zaldívar; sólo pide que no sea en la cara

El muñeco de peluche proviene de una cadena de farmacias de bajo costo, muy socorrida entre los mexicanos, y se ha convertido en el regalo para los artistas apreciados por el público, quienes arrojan los peluches al escenario.

Ciudad de México, 18 de septiembre (SinEmbargo).– El Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, aseguró esta tarde que lanzar muñecos de peluche del Dr. Simi en un concierto, acción que se ha hecho popular en los últimos meses, no constituye un acto ilegal.

El Ministro presidente utilizó su cuenta de la red social Tik Tok para hablar sobre el tema y responder a la respondió el cuestionamiento sobre si esta nueva moda infringe alguna ley. Su video inicia con el texto del cuestionamiento sobre imágenes de la cantante española Rosalía recogiendo algunos de los peluches que le lanzaron en su gira por México.

“No es ilegal, sólo te recomiendo que respetes el reglamento correspondiente del lugar, que no se lo avientes en la cara a alguien y sobre todo que no escribas en ellos mensajes de odio”, precisó Zaldívar.

Durante los 30 segundos del video, Arturo Zaldívar sostuvo uno de los peluches de la cadena farmaceútica mientras daba la explicación.

El video de Zaldívar surge ante la ola de popularidad que ha adquirido “lanzar” estos peluches en los conciertos musicales. Entre los actos más recientes, Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacvba, destruyó un peluche del Doctor Simi durante un concierto en Bruselas, Bélgica.

En las imágenes que circulan en redes sociales, se ve cómo el cantante mexicano agarró y agradeció a quien se lo lanzó, pero después aseguró que no le gustaba el Doctor Simi.

“Muchas gracias. El detalle es muy bonito, pero la verdad es que odio al Doctor Simi. Perdón, eh. Muchas gracias”, expresó Albarrán, quien de inmediato le arrancó la cabeza al peluche mientras los asistentes gritaban.

Rubén Albarrán de Café Tacuba, destroza a Dr Simi. Hasta aquí mi reporte Joaquín. pic.twitter.com/d5NhA2RPt3 — La Corneta Negra (@LaCornetaBlack) September 14, 2022

Después de arrancarle la cabeza al muñeco, el integrante de Café Tacvba alzó las manos para mostrarlo al público presente: “¡Querían sangre!”. Posteriormente, el artista agarró la cabeza del peluche con su boca y lo lanzó fuera del escenario. No conforme con eso, el intérprete de “Las Flores” comenzó a despedazar lo que quedaba del peluche, acto donde Joselo, otro de los miembros de la banda, le ayudó.

“No se lo pude hacer a la reina, pero sí se lo pude hacer al Dr. Simi”, expresó Rubén Albarrán después de arrancarle relleno, sin embargo, el acto fue reprochado por varios usuarios en Internet, así como en el concierto.

Un par de días después, la cuenta oficial del Doctor Simi en TikTok lanzó una respuesta sobre la polémica mostrando como repararon uno de los peluches.

“Esa noche que la chilanga banda me aventó al escenario, me trataron mal. Pero una mañana me dejé caer con mis amigos de CINIA y me dejaron como nuevo”, decía un mensaje al inicio del video.

En los conciertos de los últimos meses que se han realizado en México, artistas nacionales e internacionales recibieron peluches del Dr.Simi. El primero del que se tiene registro fue en el concierto de la cantante australiana Aurora.

Algunos de los momentos más virales de esta nueva moda fueron los del concierto de Lady Gaga, donde uno de sus fanáticos lo lanzó tan fuerte que le dio en la cara a la cantante.

Quien más presumió los peluches fue la cantante Rosalía, que incluso se preguntó si las autoridades del aeropuesto la dejarían subir tantos peluches al avión.