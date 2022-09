Monreal adelanta que no logra consenso en el Senado para la iniciativa sobre la GN

Monreal adelantó que este lunes está programada la reunión de las comisiones de puntos constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda del Senado para iniciar la deliberación de la minuta en materia de Guardia Nacional, respecto de la prórroga de su plazo para prestar labores de seguridad pública en el País.

Ciudad de México, 18 de septiembre (SinEmbargo).– El Senador Ricardo Monreal Ávila dijo esta tarde que hasta ahora no se ha logrado un consenso sobre la discusión sobre si la Guardia Nacional debe mantener su presencia en tareas de seguridad pública hasta 2028.

En un video de Twitter, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) dio a conocer su adelanto luego de explicar que ya se ha reunido con miembros de los grupos parlamentarios y con personas del Gabinete federal y que en estas pláticas no se ha vislumbrado algún acuerdo sobre la reforma a las Fuerzas Armadas.

“Mañana está programada la reunión de las comisiones de puntos constitucionales y de estudios legislativos segunda para iniciar la deliberación sobre la minuta que nos envía la colegisladora en materia de Guardia Nacional. Respecto de la prórroga de su plazo y permanencia para prestar labores de seguridad pública en el país. La discusión srá la que determine las comisiones, su duración también y después el pleno en primera y en sgunda lectura de acuerdo con nuestra normatividad interna hará lo conducente”, dice en su grabación.

Inicia una semana legislativa intensa, y el diálogo es el mejor instrumento para lograr acuerdos. Seguiremos trabajando por México.

El morenista insistió en que hasta ahora los grupos parlamentarios tienen una postura cerrada que “no admite movimiento”, pese a que Morena está insistiendo en que es necesaria la presencia del Ejército en las calles debido a la violencia que azota al país.

“Vamos a observar todas las dispociines jurídicas internas que nos obligan a los legisladores a acatarlas. Ha sido intensa la legislación, me he reunido con coordinadores de los grupos parlamentarios y con funcionarios del gobierno federal. No hemos logrado hasta ahora un concenso que nos permita adelantar alguna noticia. Seguimos trabajando, dialogándo, pero en esta ocasión debo decir con toda honestidad que los grupos parlamentarios están en una posición que no admite movimiento, nosotros estamos intentando hacer notar la necesidad y la realidad en la que nos encontramos en el país”, recalcó.

Monreal Ávila comentó además que en el Senado se trabajará con respeto y “con una absoluta actitud de apertura y flexibilidad”, pero siempre conducidos hacia un “país tenga leyes y reformas actualizadas en beneficio de la población”.

Si en las votaciones cada uno de los 128 parlamentarios ocupara sus escaños, Morena necesitaría de 86 votos para empujar la iniciativa priista, conforme a las dos terceras partes requeridas por tratarse de una enmienda constitucional. Morena tiene 60 escaños, el Partido del Trabajo cuenta con cinco, el Verde Ecologista seis, y el Partido Encuentro Social cuatro, con lo que apenas podría sumar 75.

“ES MEZQUINO POLITIZAR LA SEGURIDAD”: MOREIRA

Rubén Moreira Valdez, Coordinador de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pidió a senadores de todos los grupos parlamentarios votar a favor de que se amplié el plazo del Ejército en las calles hasta 2028, ya que “es muy mezquino politizar la seguridad, porque los muertos los pone la gente, no los partidos políticos”.

El abogado y político mexicano indicó que “en los lugares más apartados o para enfrentar a los criminales más violentos se requiere el apoyo de la Marina y el Ejército”, por lo que espera que “los senadores se dejen de temas políticos y vean lo que está pasando”.

Moreira dijo lo anterior al contestar preguntas durante una transmisión de Desde la Cámara, y señaló que para la seguridad de la ciudadanía es necesaria la participación de los tres órdenes de Gobierno porque “estamos en una emergencia nacional”, destacando los casos de Zacatecas y Guanajuato, ya que forman parte de los lugares más peligrosos del mundo.

“México requiere paz y requiere que el ciudadano pueda salir a las carreteras, que el empresario pueda sacar sus productos, que no haya atentados, que baje el número de homicidios, que es muy alto en nuestro país, yo creo que es lo que requiere México, requiere además que haya una coordinación entre los tres órdenes de Gobierno. Yo pienso varias cosas al respecto, primero, es muy mezquino politizar la seguridad, porque los muertos los pone la gente, no los partidos políticos”, expuso.

Además, el priista señaló que hay grupos criminales que no podrán controlarse a menos que se nos auxiliemos de las Fuerzas Armadas: “si no hay una coordinación para llevar a esos delincuentes a los penales de alta seguridad pues no se logra la tranquilidad”. Moreira Valdez también destacó que la lucha contra el crimen organizado es multidimensional, por lo que es vital impulsar el empleo, así como contar con una policía de élite, más fuerte, además de mejorar la educación.

SENADORES DEL PAN ADELANTAN EL VOTO EN CONTRA

El Partido Acción Nacional (PAN) lanzó un comunicado dando a conocer su posicionamiento respecto a la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional (GN) donde se reitera que su grupo parlamentario votará en contra de la minuta remitida por la Cámara de Diputados para la modificación del Artículo Quinto Transitorio constitucional.

De acuerdo con el boletín, los senadores del PAN tienen la convicción de que la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública debe ser “de manera extraordinaria, regulada, subordinada, fiscalizada y complementaria”, además de contar con un periodo claramente definido “tal y como lo acordamos todas las fuerzas políticas en esa reforma”, se expone.

A razón de la reciente aprobación de la iniciativa por parte de la Cámara de Diputados para ampliar a 2028 la intervención de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública, los senadores de dicho partido insisten en mantener el plazo anteriormente convenido, el cual vence el 27 de marzo de 2024.

La totalidad de las y los integrantes del grupo parlamentario de @AccionNacional en el Senado nos comprometemos a votar en contra de la Reforma Constitucional en materia de #GuardiaNacional #VotoPorMéxico

“Reiteramos que el Gobierno federal, hasta el momento, ha incumplido con su obligación constitucional de construir una institución policial de carácter civil, solida, profesional, confiable, con la estructura, equipamiento y capacidades suficientes para hacer frente a la creciente inseguridad y violencia que padecemos”, reza el comunicado.

El documento continúa señalando que la administración actual ha renunciado a su obligación de fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el que se contaría con mejores capacidades de investigación, diseño e implementación de una política para la prevención del delito, además de promover reformas para impulsar la readaptación social en centros penitenciarios, así como invertir en el fortalecimiento de las policías estatales y municipales.