Biden afirma que la pandemia de COVID ya terminó en EU; nadie lleva mascarillas, dice

Madrid, 18 de septiembre (Europa Press).– El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha asegurado este domingo que la pandemia de coronavirus “ha terminado”, aunque ha reconocido que aún a día de hoy Estados Unidos “todavía tiene un problema” con la COVID-19.

“La pandemia ha terminado. Si te fijas, nadie lleva mascarillas. Todo el mundo parece estar en muy buena forma. Y es por esto que pienso que la situación ha cambiado”, ha dicho el mandatario durante una entrevista con la cadena CBS.

Por otro lado, también respecto a la pandemia, Biden ha señalado que los bajos índices de apoyo a su Gobierno pueden estar en parte fundamentados en el impacto que ha tenido el coronavirus en la mente de los estadounidenses.

“The pandemic is over. We still have a problem with COVID. We’re still doing a lot of work on it. But the pandemic is over,” President Biden tells 60 Minutes in an interview in Detroit. https://t.co/7SixTE3OMT pic.twitter.com/s5fyjRpYuX

— 60 Minutes (@60Minutes) September 19, 2022