“Empecé a perder el sentido”: Eugenio Derbez reaparece y narra cómo fue su accidente

Eugenio Derbez confirmó que su recuperación podría llevar de seis meses a un año y posiblemente no logre recuperar toda su movilidad, según le han informado los especialistas.

Por Rocío García

Los Ángeles, 18 de septiembre (La Opinión).– Eugenio Derbez reapareció en redes sociales para compartir algunos detalles de su estado de salud y cómo sucedió el accidente que sufrió hace poco menos de un mes, por el que tuvo que ser sometido a una delicada cirugía para reconstruirle el hombro derecho.

Fue durante una transmisión en vivo con sus seguidores de Instagram, donde el actor y comediante se dejó ver por primera vez tras la desafortunada caída que le ocasionó al rededor de 15 fracturas en un hombro, y que sucedió mientras jugaba con su hijo Vadhir.

“Esa noche, en un pueblito en Georgia, mi hijo Vadhir me dijo: ‘vamos a jugar realidad virtual’. Me convenció, me lo puse y de repente tuve este accidente estúpido“, explicó.

Enseguida recordó un poco de lo que sucedió en lo que parecía ser un momento de diversión.

“Yo estaba en un edificio de 100 pisos, y era lo que yo estaba viendo, estaba parado en una tabla pequeña. De repente me tropecé con algo, caí en el piso y a la hora que camino y que doy un paso en lo que mi mente registraba, la realidad virtual hace que yo caiga al vacío por esos cien pisos, lo que yo veía no coincidía con lo que tenía en mi entorno. Me tropecé con unos escalones, caí con todo mi peso sobre el codo y empuja todo y se me sale el hueso (del hombro)”, añadió.

Tras la caída, Eugenio Derbez supo que tenía una fractura múltiple, por lo que le pidió a su hijo que salieran inmediatamente a un hospital.

“Mi hijo me recogió y mi instinto fue tengo todo roto porque me voy a desmayar en cualquier momento.

Empecé a perder el sentido. El dolor que sentí no lo pude describir. Decidieron anestesiarme para reacomodarme el brazo”, dijo.

Fue en el primer hospital al que llegó donde lograron regresar el hombro a su lugar, pero destacó que estuvo dislocado durante una semana mientras lo trasladaban a otra clínica en Los Ángeles, California, en lo que llamó una verdadera odisea, pues tuvo que viajar por carretera y tomar dos vuelos más para llegar a otro hospital, en el que finalmente lo recibió un especialista y le informó que la lesión era tan seria que tenían que reconstruirle el brazo.

“Tuve cinco fracturas grandes y como 10 pequeñas, fueron cerca de 15 fracturas en general“, añadió Derbez.

Luego de la cirugía en la que llegaron a considerar ponerle una prótesis, finalmente regresó a su casa, pero debido a los fuertes dolores ha tenido que permanecer sedado.

Por supuesto, aprovechó el momento para agradecer a su esposa, Alesaandra Rosaldo, así como las innumerables muestras de cariño que ha recibido a lo largo de las últimas semanas mostrándose verdaderamente conmovido con toda la gente, famosos, amigos, fans y medios que han estado pendiente.

“Quise hacer este live estoy muy feliz por la cantidad de gente que habló y las muestras de cariño que no tengo con qué agradecerla. Gracias de todo corazón por sus mensajes”.

Finalmente señaló que permanecerá alejado y en cuanto se sienta bien para aparecer en redes sociales lo hará, pero mientras continuará enfocado en descansar y recuperarse porque la mayor parte del día está dormido.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.