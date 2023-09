El Papa Francisco recibe a nuevo Embajador ruso en el Vaticano; presenta credenciales

Por Paolo Santalucia y Nicole Winfield

CIUDAD DEL VATICANO, 18 de septiembre (AP).— El nuevo Embajador ruso ante el Vaticano se reunió el lunes con el Papa Francisco para una visita protocolaria, entre indicios de que el enviado del Vaticano para la paz en Ucrania podría salir pronto en una segunda misión a Moscú.

El Embajador Ivan Soltanovsky acudió a presentar sus credenciales a Francisco, según el Vaticano, lo que daba inicio oficial a su mandato. El lunes por la mañana se vio a su comitiva salir de la Embajada rusa en dirección al Vaticano y regresar unas dos horas más tarde.

Soltanovsky sustituyó al Embajador Alexander Avdeev, que se reunió con Francisco el 25 de febrero de 2022 en una llamativa visita papal a la Embajada al día siguiente de que las fuerzas de Moscú invadieran Ucrania.

La presentación de credenciales se produjo después de que el Ministro ruso de Exteriores, Sergey Lavrov, dijera en los últimos días que Moscú estaba dispuesta a reunirse de nuevo con el enviado de paz de Ucrania, el cardenal Matteo Zuppi, que tiene experiencia en otras iniciativas de paz de la Iglesia católica.

“El Vaticano continúa con sus esfuerzos. El enviado papal regresará pronto [a Rusia]”, dijo Lavrov el 15 de septiembre en una mesa redonda sobre Ucrania.

Desde el nombramiento de Zuppi en mayo, ha visitado Kiev, Moscú, Washington y Beijing. En un principio su mandato parecía limitado a medidas para tratar de reunificar a niños ucranianos trasladados por Rusia tras la invasión de Moscú. Pero en su encuentro de la semana pasada en Beijing con Li Hui, el representante especial chino para asuntos de Eurasia, también se abordó el restablecimiento de las exportaciones de grano desde los puertos ucranianos del Mar Negro.

