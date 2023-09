El hijo de “El Chapo” rechaza, en Chicago, cargos de narcotráfico y lavado de dinero

Por Michael Tarm

CHICAGO (AP).— Ovidio Guzmán López, hijo del excapo del Cártel de Sinaloa Joaquín “El Chapo” Guzmán, se declaró inocente el lunes de narcotráfico, lavado de dinero y otros cargos en su primera audiencia judicial desde que fue extraditado de México a Estados Unidos.

Guzmán López fue extraditado el viernes, cinco meses después de que fiscales estadounidenses publicaron una larga causa en contra de él y sus hermanos, conocidos colectivamente como “Los Chapitos”. El expediente detalla cómo ellos, tras la extradición y cadena perpetua de su padre en 2019, guiaron el cártel para incursionarse en drogas sintéticas como la metanfetamina y el fentanilo.

Statement from Attorney General Merrick B. Garland on the Extradition of Ovidio Guzman Lopez from Mexico to the United States https://t.co/zftvUR1od5

Las fuerzas de seguridad mexicanas capturaron a Guzmán López, conocido como “El Ratón”, en enero en Culiacán, capital del estado Sinaloa. Su arresto desató una ola de violencia que dejó 30 muertos, incluyendo 10 miembros de las Fuerzas Armadas.

El Ejército usó helicópteros Black Hawk contra las ametralladoras calibre 50 que el cártel montó en camiones. Los pistoleros del cártel impactaron dos aeronaves militares, obligándolas a aterrizar, y la violencia se extendió al aeropuerto de la ciudad, donde resultaron impactadas aeronaves civiles y militares.

Tres años antes, el Gobierno intentó capturarlo, pero abortó el operativo ante una violencia similar.

