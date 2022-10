Armando Guadiana pide a FGR informar si se le investiga; acusa intento desprestigio

Ciudad de México, 18 de octubre (SinEmbargo).- El Senador de Morena, Armando Guadiana Tijerina, acudió ayer a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) para solicitar que se le informe formalmente si existe o no una investigación en su contra por presuntos delitos de lavado de dinero y crimen organizado.

El también aspirante a la candidatura morenista para la gubernatura del estado de Coahuila presentó un documento mediante el cual solicitó conocer la cédula de investigación y el número de sustento, así como los debidos citatorios.

Aseguró que no ha sido notificado y que incluso revisó dicha situación en Coahuila. “Por eso aproveché de camino al Senado para entregar este documento porque no tengo nada que ocultar ni que temer”, dijo a medios de comunicación.

Además, recordó que anteriormente acudió a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) por señalamientos en su contra y la autoridad determinó que no existía algún delito.

Acudí de manera VOLUNTARIA a la @FGRMexico para solicitar de manera formal información concreta sobre presuntas investigaciones en mi contra que se publicaron en un medio de comunicación, ya que no he recibido ninguna notificación al respecto; no tengo nada que temer. pic.twitter.com/wUdTxNsFQi

— Armando Guadiana (@aguadiana) October 17, 2022