Alfaro responde a Adán Augusto: Hay 8 estados de Morena más violentos que Jalisco

El Gobernador Enrique Alfaro consideró que referirse de esa manera sobre un tema “delicado” como la seguridad “es un grave error y una terrible irresponsabilidad”. Asimismo, mostró datos del Consejo Nacional de Seguridad Pública, los cuales refieren que Jalisco se encuentra por debajo de la media nacional en la incidencia delictiva.

Ciudad de México, 18 de octubre (SinEmbargo).- El Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, respondió este martes a los comentarios del titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, quien manifestó ayer que cuando escucha “baños de sangre” piensa en la violencia que hay en la entidad.

A través de un video, el mandatario estatal lamentó las declaraciones hechas por el funcionario federal y consideró que referirse al tema de la seguridad “en esos términos es un grave error y una terrible irresponsabilidad”.

Además, el Gobernador mostró datos del Consejo Nacional de Seguridad Pública, los cuales refieren que Jalisco se encuentra por debajo de la media nacional en la incidencia delictiva. En ese sentido, criticó que, en cambio, hay ocho estados gobernados por Morena con una tasa más alta en homicidios que su entidad.

“Quiero solamente decirle al Secretario de Gobernación que Jalisco, con los datos del Sistema Nacional de Seguridad, los datos que ha presentado el Presidente de la República en sus visitas, Jalisco está por debajo de la media nacional […] y que antes de nosotros hay ocho estados gobernados por Morena con una tasa de homicidios dolosos más alta que la de Jalisco”.

En cuanto a los feminicidios, Enrique Alfaro destacó que Jalisco está “muy por debajo de la media nacional y que hay 15 estados gobernados por Morena, con una tasa más alta por este delito”. Añadió que en secuestro, Jalisco está muy por debajo también de la media nacional, mientras que 11 estados gobernados por el partido guinda “tienen una mayor tasa que la que tiene Jalisco”.

“Estos son los datos, Secretario, del Sistema Nacional de Seguridad, sus datos. No puede un servidor quedarse callado ante un señalamiento como el que hizo contra mi estado, porque cuando yo pienso en Jalisco, pienso en que es la locomotora de la economía nacional, el mayor productor alimentario de México, un estado que aporta mucho a la mexicanidad, un estado rico en su cultura”, expresó.

El Gobernador de Jalisco, quien es militante de Movimiento Ciudadano, también reprochó que el Secretario de Gobernación le haya pedido intervenir en decisiones que sólo le corresponden al Poder Legislativo, como es la aprobación de la reforma en materia de seguridad.

“Lo que yo no entiendo, señor Secretario, es por qué un Gobernador debería de interferir en la dinámica de un poder cómo es el Legislativo y muy en especial del Senado. Si usted quería la votación de los senadores de Movimiento Ciudadano, debió de haber hablado con los senadores, como se lo sugerí. Más allá de que estaba cenando con [el Embajador de México en España], me parece que es verdaderamente lamentable que usted haga público que le llama a un Gobernador para pedirle que convenza a los senadores en votar a favor de una reforma”.

Jalisco es uno de los seis estados, junto con Michoacán, Baja California, Estado de México, Guanajuato y Chihuahua, que concentra la mitad de los homicidios del país. Entre enero y septiembre se acumularon más de 20 mil homicidios en México.

El Congreso, de mayoría oficialista, finalmente aprobó la semana pasada una reforma constitucional para extender hasta el 2028 la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles en labores de seguridad pública, una decisión que ha sido rechazada por organizaciones humanitarias y opositores que consideran que la iniciativa profundiza la militarización del país y representa un riesgo a los derechos humanos.

Por ser una reforma constitucional, ahora deberá ser avalada por más de la mitad de los 32 congresos estatales antes de ser promulgada por el Ejecutivo.

Ayer, Adán Augusto López Hernández solicitó el apoyo de los integrantes del Congreso de la Ciudad de México para la aprobación de la reforma que amplía la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles.

“Sé que ustedes van a seguir siendo un referente y un ejemplo para todos los habitantes del resto del país”, dijo en el encuentro.

Sin embargo, también resaltó la supuesta hipocresía de aquellas personas de la escena política que no dan el visto bueno a la reforma que permite la presencia del Ejército y la Marina en labores de seguridad pública. Como ejemplo puso el caso del Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien presuntamente al inicio reconoció la efectividad de la medida, puesto que, sin la intervención de los militares, Zapopan hubiera “acabado en una masacre”.

Pero después, cuando López Hernández le marcó para que apoyara la iniciativa, aseguró que el Gobernador no estaba en el país y le dijo que no podía “porque mi jefe político me dice que no”.

“Seguía en la línea de sus dirigentes nacionales, en lugar de apoyar ellos y sus legisladores, los legisladores de sus estados, sin ninguna condicionante. Eso sí, a la hora que sucede algún evento son los primeros en pedir que haya más Guardia Nacional, que haya mayor presencia del Ejército, pero ellos no hacen nada para que desde el estado se pueda prestar un efectivo servicio de seguridad pública”, agregó.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador, que por años defendió que los militares debían retornar a los cuarteles, en los últimos meses cambió de posición con el argumento de que se requiere que las Fuerzas Armadas continúen en labores de seguridad pública para hacer frente a las poderosas organizaciones criminales.

Desde 2006 los militares y marinos mexicanos fueron enviados a las calles para realizar labores policiales y combatir el crimen organizado.

A pesar del amplio despliegue de la Guardia Nacional, que en septiembre pasó al control del Ejército, y otras fuerzas militares en diferentes estados del país, las acciones de los grupos delictivos no se han logrado contener.

-Con información de AP