Europa baraja fórmulas para controlar precios de la energía y no aplastar la economía

Por Raf Casert y Samuel Petrequin

Bruselas, 18 de octubre (AP).-— Los líderes de la Unión Europea iniciaron un período crucial esta semana para asegurar que los precios de la energía y la escasez de suministros no hundan sus economías y provoquen disturbios. Al mismo tiempo, deben mantener unidos a sus 27 miembros en la oposición al Presidente ruso Vladimir Putin.

De cara a una cumbre que comenzará el jueves, la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, presentó el martes un plan que busca conciliar las enormes diferencias entre los que quieren imponer un tope común a los precios y los que piensan que esa medida reduciría aún más los suministros a la industria y los negocios.

Durante el próximo fin de semana, los líderes de la UE buscarán un acuerdo, por difícil que resulte.

El presidente del Consejo de la UE, Charles Michel, dijo a los 27 líderes en su carta de invitación que hay tres objetivos: reducir la demanda, garantizar el suministro y contener los precios.

Today we are proposing new emergency rules to tackle this energy crisis while ensuring the security of supply this winter.

This will be done through joint gas purchasing, price limiting mechanisms, solidarity between EU countries in case of shortages.

Learn more in a thread ↓ pic.twitter.com/jDVojszYou

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) October 18, 2022