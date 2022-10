Con las cruzadas, los europeos partieron a la conquista del mundo: Alessandro Barbero

El historiador Alessandro Barbero habló con SinEmbargo sobre su libro Benditas guerras: cruzadas y yihad, en el que explora sobre “aquellas batallas medievales emprendidas por la cristiandad entre los siglos XI y XIII con el propósito de recuperar Jerusalén”.

Ciudad de México, 18 de octubre (SinEmbargo).– Las cruzadas representaron el primer momento en el que los europeos partieron a la conquista del mundo “no sólo por deseo de conquista y de riqueza sino por razones religiosas”, comentó en entrevista Alessandro Barbero, profesor de historia medieval en la Universidad de Piamonte Oriental, quien acaba de publicar en los breviarios del Fondo de Cultura Económica una edición de su libro Benditas guerras: cruzadas y yihad.

“Es la primera vez que los europeos de la Edad Media intentan conquistar un país en otros continentes, no sólo por deseo de conquista y de riqueza sino por razones religiosas, pero es la primera vez porque los romanos y europeos que hicieron conquistas en otros continentes, en África y en Asia, pero después de la caída del Imperio, la Edad Media no es una época que ve una Europa interesada ni capaz de hacer conquistas en otros continentes, todo lo contrario, siendo Europa pobre tecnológicamente, no al mismo nivel de los árabes por ejemplo”, ahondó el autor en la plática con SinEmbargo.

Benditas guerras: cruzadas y yihad explora —como indica la reseña— “aquellas batallas medievales emprendidas por la cristiandad entre los siglos XI y XIII con el propósito de recuperar Jerusalén”. En el texto se explica que “hoy los historiadores no dudan en afirmar que aquél fue el primer experimento colonial europeo”.

En la entrevista, Barbero indicó que con las cruzadas se ve un fenómeno interesante: “Los primeros cristianos odiaban la guerra y después hubo una época, los primeros siglos de la Edad Media cuando no la guerra justa existe porque los estados son cristianos y los estados evidentemente hacen la guerra y cuando un emperador cristiano hace la guerra debemos creer que sabe lo que hace y que se vuelve justa”.

Durante siglos, añadió, el caballero cristiano que mataba en una guerra tenía que purificarse cuando volvía a casa, pero con esa idea del papa Urbano II del “peregrinaje con armas a Jerusalén la gente, no la iglesia, ve las cosas de manera diferente y son los que parten por la cruzada, que se dicen ‘vamos a hacer algo maravilloso pero partimos con armas’ y la gente que habla así y el clero en un primer momento no nos decía eso, el papa decía ‘si ustedes matan en esas guerras y ustedes mueren, yo les digo que ese no es pecado, yo tengo el poder de absolver a los pecadores. No es un pecado”.

Alessandro Barbero explicó que antes de estas guerras, los creyentes de las tres grandes religiones monoteístas no se considerban enemigos mortales, recordó que durante siglos los judíos vivieron en España y en los otros países de Europa sin persecuciones, sin racismo aparentemente, ni tampoco había muchos problemas entre cristianos y musulmanes.

“Cuando los musulmanes en el siglo VII hacen la conquista de Tierra Santa y Jerusalén, no obligan a la gente a convertirse al islam, los cristianos siguen viviendo sobre dominación musulmana, siguen con sus iglesias, sus cleros, sus monasterios y sus misas, sin problemas y el emperador Carlo Magno entretiene correspondencia diplomática con el Califa en Bagdad, es decir, que claro que cada uno en su corazón pensaba ‘nosotros tenemos razón y los otros no’, pero no quería decir que la guerra estaba en la única relación posible”.

Con las cruzadas eso cambia: “No sólo con las cruzadas de Jerusalén, muchas cosas cambian, cambia el mundo islámico con los turcos, que son más intolerantes que los árabes; cambia en España con la Conquista, la Conquista es muy importante porque con la Conquista por primera vez hay una guerra permanente en Europa. Por primera vez generaciones de cristianos en Europa aprenden desde la infancia que los musulmanes son los enemigos y que es natural hacer la guerra contra ellos”.

“La primera cruzada lleva al extremo esa visión con la idea de que la guerra es santa, la época de las cruzadas dura dos siglos porque es la época del reino de Jerusalén. La primera cruzada consigue su objetivo, la conquista de Jerusalén y un vasto territorio, pero los musulmanes evidentemente tratan de reconquistar su territorio y lo logran en el espacio de los siglos”.

Alessandro Barbero expuso que aunque la época de las cruzadas “como las vemos en los manuales de la escuela” se acaba al fin del siglo XIII, eso no conlleva que en el mundo cristiano termine “la idea de que los musulmanes y los judíos son nuestros enemigos”.

“La época de las cruzadas es también la primera época cuando estados de Europa deciden que no pueden tolerar la presencia de judíos, los judíos son casados, de Inglaterra, de Francia, al final del siglo XV se van de España y todos los reinos españoles en el mismo año 1492, el mismo año cuando sale la flota de Colón, salen también de España los judíos y nuestra modernidad europea sigue con esa idea del enemigo judío y el enemigo islámico y eso sólo con el colonialismo y con la Revolución Francesa se acaba aparentemente la idea del enemigo judío porque la religión no es importante por los revolucionarios, todos pueden vivir sin problemas en el mismo estado”.

En tanto, expuso que con los musulmanes y con los islámicos es determinante el colonialismo porque con este modelo “los europeos tienen una idea de superioridad enorme, en los países islámicos, en ese momento se acaba esa historia de las cruzadas, pero se acabó sólo allá y los musulmanes saben que se acabó sólo allá y hay quienes piensan que se acabó totalmente, (pero) sabemos que por los fanáticos islámicos (no ha sido así)”.

“El recuerdo de las cruzadas yo creo que es más importante en la cultura islámica que en la cultura occidental porque en la cultura occidental hay también la invención de la Edad Media, nuestra época después del siglo XIX inventó la Edad Media, una época fascinante pero también horrible, bárbara, obscura, de inquisidores, de ignorancia, de superstición, es una caricatura de lo que pasaba en esa época que fue, por lo contrario, una época importante de desarrollo de la civilización, pero nos gusta muchísimo creer que existió esa época atroz y obscura y las cruzadas van en la cuenta de esa época oscura, no hay ningún problema hoy en nuestro occidente al decir ‘las cruzadas las condenamos totalmente, no somos nosotros, son los musulmanes que no olvidan y saben que durante siglos los occidentales intentaron (subyugar) sus países y eso no lo olvidan fácilmente”.