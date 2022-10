AMLO y Walmart acuerdan “hacer todo lo posible” para bajar la inflación de alimentos

Esta mañana, el Presidente dijo que “el tema es ese, de los alimentos, que en estos tiempos de inflación se procure respetar los precios acordados”.

Ciudad de México, 18 de octubre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo una reunión con la presidenta y directora ejecutiva de Walmart Internacional Judith McKenna y acordaron “hacer todo lo posible para bajar la inflación en alimentos“.

De acuerdo con el Presidente, las ventas de Walmart equivalen al 25 por ciento del comercio minorista del país.

“Conversamos con Judith McKenna, presidenta y directora ejecutiva de Walmart Internacional. El acuerdo fue hacer todo lo posible para bajar la inflación en alimentos. Las ventas de esta empresa equivalen al 25 por ciento del comercio minorista del país”, compartió el mandatario a través de su cuenta de Twitter.

Conversamos con Judith McKenna, presidenta y directora ejecutiva de Walmart Internacional. El acuerdo fue hacer todo lo posible para bajar la inflación en alimentos. Las ventas de esta empresa equivalen al 25 por ciento del comercio minorista del país. pic.twitter.com/Neqgiwt8yi — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 18, 2022

Esta mañana, el Jefe del Ejecutivo federal informó de la reunión durante su conferencia de prensa matutina. Cuando fue cuestionado sobre los temas que trataría, el Presidente dijo que, en tiempos de inflación, se procure respetar los precios acordados en la canasta básica.

“Hoy voy a recibir a la gerente mundial de Walmart y un tema es el de los precios de los básicos. Sobre eso, no sé si es hoy o mañana y si es la gerente de América Latina o a nivel mundial. El tema es ese, de los alimentos, que en estos tiempos de inflación se procure respetar los precios acordados”, expresó.

El día de ayer, el mandatario dijo que hablaría con Walmart, Chedrahui y Soriana porque la canasta de 24 productos básicos en el acuerdo contra la inflación rebasa los mil 039 pesos.

“Hay que hablar con Walmart, Chedrahui y Soriana porque son mil 039 pesos la canasta y no le llegan, mejor dicho se pasan, no, no de rosca. Se están pasando, se están pasando. Esa es una parte. Les creo a ellos y creo que van a cumplir”, dijo.

Si bien López Obrador señaló que los altos precios podrían deberse a la burocracia empresarial, indicó que confiaba en que lograran reducirse.

“Estoy seguro de que van a cumplir, o sea, están acomodando porque tienen que dar instrucciones. Yo aprovecho de una vez para decirles a los administradores de las tiendas de Walmart, de Chedraui, de Soriana, que hay el compromiso, que la canasta no cueste más de mil 39 pesos, la canasta de 24 productos, por si tarda en llegarles la instrucción. Es que también hay burocracia en estas grandes corporaciones, sí, hasta en Palacio las cosas caminan despacio”.

Para atacar la inflación, el pasado 3 de octubre, el Gobierno de México presentó un “Acuerdo de Apertura contra la Inflación y la Carestía”, en el cual empresarios, productores y comerciantes acordaron mantener sus precios hasta febrero del 2023.

“Informar al pueblo de México que con la colaboración muy entusiasta y fraterna de empresarios, industriales, distribuidores de alimentos y comerciantes se ha logrado un acuerdo para que la iniciativa privada y el Gobierno llegarán a un compromiso para enfrentar el problema inflacionario, el aumento de precios, la carestía”, señaló el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por su parte, en conferencia de prensa, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, explicó que a diferencia de Estados Unidos, en México la inflación es de oferta y no de demanda, por lo que “la mejor respuesta consiste en producir más alimentos, reducir costos regulatorios y logísticos por parte del Gobierno y los productores para fortalecer esta oferta de alimentos”.

En ese sentido, el funcionario federal presentó los puntos del Acuerdo, en los cuales el Gobierno federal otorgará a las empresas firmantes de este acuerdo una licencia única y universal que por lo que hace a las actividades de importación y distribución de alimentos e insumos para el envase de alimentos de dichas empresas, las exime de todo trámite o permiso incluyendo aquellos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad (Senasica) y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), así como del impuesto general de importación.