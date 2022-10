Ruiz Massieu exige al PRI dejar de simular unidad y recuperar confianza de PAN y PRD

Ciudad de México, 18 de octubre (SinEmbargo).– La Senadora Claudia Ruiz Massieu pidió a los militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) dejar de “simular unidad interna”, ser autocríticos y recuperar la confianza de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), además de buscar a Movimiento Ciudadano con miras a 2024.

Con ese llamado, Ruiz Massieu, también exdirigente del tricolor, se destapó como aspirante a la candidatura del bloque opositor para la Presidencia de México y reiteró su interés por renovar anticipadamente la dirigencia del tricolor, que ahora encabeza Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido como “Alito”.

“Tuve la oportunidad de ser dirigente de nuestro partido y entiendo que los problemas que hoy vive el PRI no son responsabilidad exclusiva de la dirigencia actual, es una responsabilidad compartida y colectiva de todos nosotros”, expuso.

“Si volvemos a ese PRI que se preocupaba más por hacer que por decir, por construir consensos que por simular unidad, por defender principios y hablar con la verdad, aunque nos cueste, que por administrar espacios y repartir cuotas, si volvemos a ser ese PRI de las causas de la gente y no de los intereses de unos cuantos, esos miles de amigas y amigos que un día se fueron porque vieron cerradas las puertas, porque no tuvieron la oportunidad, porque les negamos el respeto que un partido plural y diverso debería darle a sus militantes […], estoy segura de que si volvemos a ser el PRI de las bases, esos que se fueron volverían”, agregó.

Claudia Ruiz Massieu formó parte del grupo de priistas que en junio pasado se reunió con Alejandro Moreno, un encuentro en el que se puso sobre la mesa su renuncia como dirigente por la falta de escucha a la militancia y por la falta de logros electorales. Esta tarde mantuvo esa postura, pues insistió en que los dirigentes del PAN y del PRD ya no confían en la gestión de “Alito”.

“La dirigencia nacional del partido debe convocar a una renovación anticipada”, expuso, y pidió reconfigurar la alianza con partidos opositores porque, dijo, “ya está rota, la alianza como la conocemos ya no es, pero queremos que siga en una nueva etapa”.

La legisladora también mencionó en una breve conferencia con medios que pese a esta división entre los dirigentes, políticos del PAN y el PRD sí han dialogado con liderazgos priistas en Coahuila y el Estado de México previo a la elección gubernamental de 2023.

“Sostengo que cualquier alianza, para poder perdurar, tiene que basarse en principios compartidos, en valores compartidos y en compromisos que se honran. Cuando no se cumplen esos compromisos y cuando no se comparten esos valores y esa visión, pues no puede ser sustentable la alianza”, expuso.