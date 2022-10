Guadiana pide dejar pelea por la candidatura de Coahuila: “sólo beneficiamos al PRI”

Ciudad de México, 18 de octubre (SinEmbargo).- El Senador Armando Guadiana Tijerina, quien aspira a ser el candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila en 2023, hizo un llamado a Ricardo Mejía Berdeja, actual Subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana federal y al Diputado Luis Fernando Salazar, quienes también buscan el nombramiento, para dejar los pleitos de lado y buscar el beneficio conjunto para el estado, pues dijo, los conflictos solo benefician al Partido Revolucionario Institucional (PRI), que desde hace nueve décadas gobierna la entidad.

“Yo fui de los primeros que demostré mi intención como aspirante. Estamos en la lucha, yo creo que lo más importante es seguir luchando con mucha pasión, pero sin obsesión que es lo que he manifestado, pero como que a veces la ambición en alguno de los aspirantes pues se pierden un poquito y crean a veces polaridad entre los grupos de Morena para beneficio de los opositores”, dijo el Senador en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa de Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.

Guadiana Tijerina lamentó que entre la gente misma de Morena existan diferencias y aseguró que el objetivo de todos los aspirantes sería buscar derrotar al PRI en las elecciones estatales del próximo año y así arrebatarle al tricolor uno de sus últimos bastiones.

El legislador expresó su confianza porque exista “piso parejo” en la elección del candidato de Morena para contender por la gubernatura de Coahuila el próximo año y afirmó que el abanderado será elegido de manera democrática.

“Yo tengo la confianza plena de que las cosas deben hacerse bien. El piso parejo debe existir porque se han celebrado 21 elecciones en donde el Presidente López Obrador ha sido muy respetuoso del espíritu de (Francisco I.) Madero, de la democracia y los principios de Morena y en base a esas encuestas se han definido cada una de las candidaturas en los diferentes estados, yo no creo que Coahuila vaya a ser la excepción”.

Armando Guadiana afirmó que respetará la decisión del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, inclusive si ésta no llega a favorecerlo y reiteró que sin importar quién sea designado como el candidato permanecerá en el partido para apoyar.

“Yo voy a apoyar al que defina el Comité EjecutivoNnacional y lo he manifestado permanentemente, yo no voy a andar como otras gentes asuntando que me voy a otro partido, yo estoy firme, soy morenista desde enero del 2012, apoyé al Presidente López Obrador y lo seguiré apoyando y seguiré siendo Morena independientemente de la persona que designe, estoy convencido que va a ser un piso parejo”.