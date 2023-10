FOTOS y VIDEOS: Judíos de EU protestan en el Capitolio en contra de la guerra en Gaza

Madrid/Ciudad de México, 18 de octubre (EuropaPress/SinEmbargo).- Un grupo de manifestantes judíos se ha congregado este miércoles en el interior de un edificio de oficinas del complejo del Capitolio de Estados Unidos, en Washington, en protesta por la guerra entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y en defensa de la población de la Franja de Gaza.

Decenas de integrantes de la organización “Voz Judía por la Paz” se han reunido en el Cannon Office Building con pancartas en defensa de un alto el fuego en el enclave palestino, y exigiendo “dejar vivir a Gaza”, según informaciones recogidas por la cadena estadounidense de noticias ABC.

Mientras algunos de estos asistentes han sido detenidos por la Policía, otros tantos se han reunido en la intersección de la avenida de la Independencia con la avenida de Nueva Jersey, a escasos metros del edificio del Capitolio.

RABBIS GETTING ARRESTED AS THEY BLOW THE SHOFAR. cc @jvplive @jvpliveNY @JvpAction pic.twitter.com/fUYVJf9Fb5

La congresista Rashida Tlaib, de origen palestino, formó parte de las movilizaciones al exterior del Capitolio estadounidense, donde ofreció un discurso en contra de los ataques en contra de palestinos en la Franja de Gaza.

“Voz Judía por la Paz” continuó publicando en sus redes sociales fotografías y videos donde se muestran a cientos de judíos estadounidenses tanto al interior como a los alrededores del Capitolio, ubicado en la capital estadounidense, Washington D.C.

Outside of congress, a crowd of thousands of Jews and allies has gathered to support those getting arrested on the inside.

We're all here to demand an end to the genocide of the Palestinian people, aided and abetted by the U.S. government. pic.twitter.com/LIGYAWxYqt

— Jewish Voice for Peace (@jvplive) October 18, 2023